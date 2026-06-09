Zeci de turiști, înșelați cu oferte last minute / O femeie le lua datele de pe lista unui partid

O femeie din București a fost trimisă în judecată de procurori, fiind acuzată că a înșelat zeci de persoane, cărora le-a promis vacanțe „last minute” în Maldive, Japonia, Cuba sau Turcia. Conform procurorilor, prejudiciul este de aproximativ 150.000 de euro.

Faptele pentru care femeia a fost trimisă în judecată s-au petrecut în perioada februarie 2024 și februarie 2026, timp în care aceasta a înșelat 24 de persoane și două agenții de turism, care au fost păgubite cu 795.000 de lei, potrivit Parchetului Judecătoriei Sectorului 2.

Femeia, în vârstă de 36 de ani, a fost arestată preventiv în iarna acestui an, iar acum se află în arest la domiciliu, pentru 46 de fapte de înşelăciune, 17 fapte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 39 de fapte de fals informatic şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Potrivit procurorilor, femeia le-a spus turiștilor că intermediază încheierea unor contracte pentru vacanțele pe care le promitea sau „în vederea asocierii pentru dezvoltarea unui proiect prin fonduri europene”. Ea a folosit identități false și semnături private falsificate, care, notează procurorii, „fuseseră generate prin manipularea datelor informatice”.

Pentru a fi credibilă, femeia le spunea victimelor că și alte persoane au călătorit în vacanțe organizate de ea.

„Inculpata G.M. le-a menţionat tuturor persoanelor fizice vătămate că nu ea se ocupă direct de contractarea pachetelor turistice, ci doar intermediază relaţia dintre ei şi presupuşii organizatori, persoane despre care s-a dovedit că nu au nicio legătură cu activitatea infracţională sau care sunt fictive”, mai spune Parchetul.

S-a folosit de lista unui partid pentru înșelăciuni

Datele personale le-a luat dintr-o listă de semnături, la care a avut acces pentru că este membră de partid, au precizat procurorii.

Procurorii mai spun că, în perioada 11 august 2024 – 5 februarie 2025, femeia a comis noi infracţiuni, în încercarea de a evita declanşarea unui proces penal care să o vizeze.

Ea a încercat să îi convingă pe anchetatori că nu ea este vinovată și că, la rândul său, a fost înșelată.

„Inculpata G.M. a indus în eroare organele judiciare prin sesizarea unor fapte nereale, respectiv comiterea acestora de către o anumită persoană, producând în acest sens probe nereale. Astfel, inculpata, atât prin declaraţia de persoană vătămată, cât şi prin depunerea la dosarul penal a unor înscrisuri sub semnătură privată falsificate (chitanţe), a creat o stare de pericol pentru înfăptuirea actului de justiţie. Scopul acestor induceri a fost ca inculpata să dovedească existenţa unei presupuse fapte de înşelăciune comise împotriva sa, astfel încât să înlăture orice suspiciune ce ar plana asupra sa, dar şi pentru a direcţiona ancheta înspre altă persoană, producând inclusiv probe ce susţineau acuzaţia împotriva numitei M.E.D.”, adaugă Parchetul.