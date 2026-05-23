Zelenski a răspuns la propunerea lui Merz cu o scrisoare trimisă liderilor UE: „Ar fi nedrept”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus într-o scrisoare adresată liderilor UE că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al Uniunii Europene este „nedreaptă”, deoarece ar lăsa Kievul fără drept de vot în cadrul blocului

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat să se permită Ucrainei să participe la reuniunile UE fără drept de vot, ca etapă intermediară către aderarea deplină la Uniune, ceea ce, potrivit acestuia, ar putea contribui la facilitarea unui acord pentru a pune capăt războiului care durează de patru ani, declanșat de invazia Rusiei.

Zelenski a răspuns, într-o scrisoare trimisă vineri seara și analizată de Reuters, că debarcarea prim-ministrului ungar Viktor Orban – un oponent ferm al aderării Ucrainei la UE – în urma alegerilor de luna trecută a creat oportunitatea unor progrese substanțiale în negocierile de aderare.

„Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce”, a spus Zelenski în mesajul său.

„Este momentul potrivit pentru a avansa cu aderarea Ucrainei într-un mod deplin și semnificativ”, a adăugat el.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui cipriot Nikos Christodoulides, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Zelenski a mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul acordat în timpul războiului și a afirmat că Ucraina acționează ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întregul bloc format din 27 de țări.

„Apărăm Europa – în totalitate, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură. Ucraina merită o abordare echitabilă și drepturi egale în cadrul Europei.”, a spus el.