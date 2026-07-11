Zelenski anunță schimbări în diplomația Ucrainei. Mesajul transmis aliaților

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că diplomația Ucrainei trebuie să se concentreze pe convingerea aliaților Kievului să pună în aplicare mai rapid acordurile privind livrările de armament, notează Reuters.

„Pregătesc schimbări în eforturile diplomatice ale Ucrainei. Avem nevoie de un nou nivel de cooperare cu partenerii noștri pentru a ne asigura că acordurile privind livrările de armament sunt respectate”, a spus Zelenski în mesajul său video transmis în cursul serii.

„Acordurile încheiate la nivelul liderilor de stat trebuie puse în aplicare mult mai rapid și mai complet”, a adăugat el, precizând că acest lucru este valabil inclusiv pentru cooperarea cu Statele Unite în ceea ce privește licențierea producției sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Zelenski a anunțat, vineri, înființarea unui comandament al „impactului cu rază lungă” în cadrul forțelor armate naționale, în contextul campaniei de atacuri ucrainene împotriva sectorului energetic și a celui logistic din Rusia.

Dronele ucrainene atacă de luni de zile infrastructură energetică din Rusia, iar în ultimele săptămâni au avut loc aproape zilnic astfel de operațiuni, într-o încercare a Kievului de a crește costurile războiului pentru Kremlin și de a perturba viața de zi cu zi a rușilor.

Atacurile au dus, de exemplu, la penurii de combustibil, iar autoritățile s-au văzut nevoite să interzică exportul de motorină, în timp mai multe regiuni au dispus raționalizări de tip par-impar, în funcție de numărul plăcuțelor de înmatriculare.

Din cauza atacurilor ucrainene, Rusia a oprit temporar și transportul maritim printr-un canal care leagă râul Don de Marea Azov, au declarat două surse din industria exporturilor de cereale.