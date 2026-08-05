Ziua care a fost ștearsă cu totul din calendar din motive economice

În insulele Pacificului de Sud, timpul nu este doar o succesiune a zilelor. Este comerț, este geopolitică. La un moment dat, Samoa și Tokelau realizează că sunt „nesincronizate” cu lumea din jur. Și iau o decizie radicală: cele două insule trec din 29 decembrie direct pe 31 decembrie. Ziua de 30 decembrie e pur și simplu ștearsă din calendar. Și nu e o greșeală. E asumarea unei decizii, scrie ABC. Suntem la sfârșitul anului 2011.

Noaptea în care fila din calendar este ruptă

E noapte în Pacificul de Sud. Acele ceasului se apropie de miezul nopții și totul pare normal. Dar, când ceasul schimbă ziua de 29 decembrie, nu arată „30 decembrie”, ci „31”. Samoa și Tokelau deciseră să șteargă o întreagă zi.

Mișcarea a fost pur economică, adaugă Samoa News.

Până în 2011, partenerii cheie ai Samoa erau Australia, Noua Zeelandă și, din ce în ce mai mult, China, nu SUA. Înainte, Samoa se afla pe partea „americană” și era practic cu o zi lucrătoare în urma principalilor parteneri comerciali.

Înainte de schimbare, Samoa se afla pe UTC−11; după aceea, a trecut la UTC+13.

Prim-ministrul Tuilaepa Sailele Malielegaoi a susținut că utilizarea acelorași zile lucrătoare ca la Auckland, Sydney și Beijing ar face comunicațiile, serviciile bancare și logistica mai ușoare și mai ieftine.

Pe scurt: „Timpul devine un avantaj”, deoarece Samoa ar putea acum să facă afaceri cu principalii săi parteneri, fără să rămână în urma lor.

Cum a funcționat în practică

La ora 23:59, joi, 29 decembrie 2011, următorul minut a devenit 00:00, sâmbătă, 31 decembrie 2011.

Vinerea, 30 decembrie 2011, pur și simplu nu exista în calendarul juridic și civil al Samoei. Nimeni nu s-a născut sau nu a murit la acea dată în Samoa în acel an.

Guvernul a adoptat legi pentru a evita haosul: lucrătorii au fost plătiți pentru vinerea lipsă ca și cum s-ar fi întâmplat, iar băncile au declarat că nu vor percepe dobânzi pentru ziua inexistentă la împrumuturi.

Samoa mai făcuse asta înainte

Aceasta nu a fost primul gest similar făcut de Samoa. În 1892, sub influența SUA, Samoa s-a mutat în direcția opusă, din partea vestică în cea estică, aliniindu-se ora americană. Pentru a marca acest lucru, țara a sărbătorit faimosul 4 iulie de două ori în acel an.

În 2011 însă, a procedat în sens invers.

Cine a „pierdut” 30 decembrie?

Din punct de vedere legal și administrativ, nimeni nu a pierdut nimic:

Persoanele care își sărbătoreau ziua de naștere sau aniversările pe 30 decembrie continuau să sărbătorească fie pe 29, fie pe 31, în funcție de preferințe și practici locale; Statul a tratat data ca fiind inexistentă.

Contractele, întâlnirile și termenele limită au fost ajustate prin lege sau prin acord, astfel încât nicio parte să nu fie dezavantajată de ziua lipsă din calendar, scrie și Naftemporiki.

În fapt, Samoa nu a scăzut o zi din viața oamenilor; a scăzut o zi din numeroasele zile ale anului, astfel încât timpul țării să corespundă mai bine realității sale economice.

La urma urmei, timpul nu este un dat definitiv. Este ceva ce poate fi schimbat politic.

Cea mai mică economie din lume

Alături de Samoa, se mișcă și Tokelau, unul dintre cele mai mici și izolate teritorii de pe planetă. Conform Wikipedia, este cea mai mică economie din lume. Câteva mii de locuitori, un ocean imens. Pentru Tokelau, schimbarea nu este doar practică. Este existențială. Declară unde îi aparține, cu cine se sincronizează, ce „astăzi” alege.

Linia Internațională de Date nu este o lege naturală. Nu este trasată de munți sau oceane. Este o convenție. Un acord uman care poate fi mutat, curbat, ocolit. Acolo, în Pacific, linia șerpuiește pentru a se adapta statelor, intereselor, istoriilor.

Samoa și Tokelau dovedesc acest lucru în cel mai spectaculos mod: prin eliminarea unei zile.

Ce înseamnă să pierzi o zi?

Amintirile nu se pierd. Viețile nu se șterg. Dar noțiunea timpului se schimbă. Calendarul, pe care îl considerăm de la sine înțeles, se dovedește a fi fragil. Un act administrativ este suficient pentru a șterge o dată din istoria unui loc.

Și totuși, rezultatul este imediat. Companiile se sincronizează. Se răspunde la telefoane. Piețele „funcționează”. Economia respiră.

În secolul XXI, timpul nu mai este doar o măsurătoare. Este un instrument de putere. Fusurile orare definesc piețele, bursele de valori, logistica. Când o țară schimbă ora, nu își schimbă doar ceasul. Își schimbă orientarea.

Ziua care nu a mai fost niciodată

30 decembrie 2011 nu a fost niciodată scrisă în jurnalele din Samoa și Tokelau. Și totuși, a rămas în istorie. Ca o reamintire a faptului că timpul nu este absolut. Că „astăzi” poate fi mutat. Că, uneori, pentru a merge mai departe, trebuie doar să… uiți o zi.

În Pacificul de Sud, două insule au făcut exact asta. Și s-au trezit în viitor cu o zi mai devreme.

Samoa nu a „pierdut” nicio zi din greșeală; a trecut în mod deliberat la altă zi pentru a-și realinia calendarul cu principalii săi parteneri comerciali. La miezul nopții de joi, 29 decembrie 2011, ceasurile au sărit direct la sâmbătă, 31 decembrie, ștergând vinerea, 30 decembrie, din calendarul samoan.