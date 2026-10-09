Vinuri, (b)oierit și sărmăluțe la evenimentele culinare din toată țara, în acest weekend
Octombrie e, prin excelență, luna în care multe orașe organizează festivaluri ale recoltei, un mod de a aduna comunitatea împreună în jurul unui pahar cu must și a unei felii de pâine cu zacuscă.
Acestea sunt câteva dintre evenimentele de la acest sfârșit de săptămână din toată țara: târguri de producători, festivaluri dedicate unor nișe (vinuri, mâncare vegană, sărmăluțe) și o conferință despre conexiunea dintre mâncare și mediu.
București
- RO-Wine, ediția de toamnă, Fratelli Studios București, 9–11 octombrie: degustări de vin, masterclass-uri, ateliere de gătit și specialităților gourmet românești și internaționale
- OctObor Fest – Toamna la Obor, Piața Obor, 9–11 octombrie: pastramă proaspătă, produse din carne, preparate pastorale, brânzeturi și alte bunătăți tradiționale specifice stânelor românești, plus concerte de muzică populară
- Târgul de (B)oierit, curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român, 10–11 octombrie, de la ora 10:00, intrare liberă: brânzeturi, produse din carne, dar și vestitul păstrăv bucovinean, pâine proaspătă și legume de sezon, miere, fructe, prăjituri și produse de patiserie
- Bărbați pe Mătăsari, strada Mătăsari, 9-11 octombrie: concerte și food trucks
Timișoara
- LA PAS 2026 (Slowing Down): Institutul Francez Timișoara, 9–11 octombrie: produse locale, preparate artizanale și inițiative inspirate de principiile Slow Food, agroecologie și lanțuri alimentare scurte, Biblioteca Vie a Hranei, mici producători locali și artizani, degustări cu sens și inițiative care contribuie la construirea unor sisteme alimentare mai echitabile și mai sustenabile.
Iași
- Plant Based Fest, ediția a III-a, Palatul Culturii, 10–11 octombrie: alternative vegetale, leguminoase, cereale, semințe, nuci, fructe și legume, ciuperci, microplante și produse fermentate, show-uri culinare și degustări.
Alte orașe și sate
- Festivalul Sarmăluțelor, prima ediție, comuna Cumpăna, județul Constanța, 9–11 octombrie: gastronomia tradițională, muzica, dansul și obiceiurile comunităților din Dobrogea.
- Sărbătoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Târgul Meșterilor Popular: Centrul Civic Mioveni, 9–11 octombrie: produse tradiționale și concerte
- Târgul de Produse Tradiționale Cornereva, județul Caraș-Severin, 11 octombrie: producători locali și concerte