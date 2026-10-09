Vinuri, (b)oierit și sărmăluțe la evenimentele culinare din toată țara, în acest weekend

Octombrie e, prin excelență, luna în care multe orașe organizează festivaluri ale recoltei, un mod de a aduna comunitatea împreună în jurul unui pahar cu must și a unei felii de pâine cu zacuscă.

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Acestea sunt câteva dintre evenimentele de la acest sfârșit de săptămână din toată țara: târguri de producători, festivaluri dedicate unor nișe (vinuri, mâncare vegană, sărmăluțe) și o conferință despre conexiunea dintre mâncare și mediu.

București

RO-Wine, ediția de toamnă , Fratelli Studios București, 9–11 octombrie: degustări de vin, masterclass-uri, ateliere de gătit și specialităților gourmet românești și internaționale

, Fratelli Studios București, 9–11 octombrie: degustări de vin, masterclass-uri, ateliere de gătit și specialităților gourmet românești și internaționale OctObor Fest – Toamna la Obor , Piața Obor, 9–11 octombrie: pastramă proaspătă, produse din carne, preparate pastorale, brânzeturi și alte bunătăți tradiționale specifice stânelor românești, plus concerte de muzică populară

, Piața Obor, 9–11 octombrie: pastramă proaspătă, produse din carne, preparate pastorale, brânzeturi și alte bunătăți tradiționale specifice stânelor românești, plus concerte de muzică populară Târgul de (B)oierit , curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român, 10–11 octombrie, de la ora 10:00, intrare liberă: brânzeturi, produse din carne, dar și vestitul păstrăv bucovinean, pâine proaspătă și legume de sezon, miere, fructe, prăjituri și produse de patiserie

, curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român, 10–11 octombrie, de la ora 10:00, intrare liberă: brânzeturi, produse din carne, dar și vestitul păstrăv bucovinean, pâine proaspătă și legume de sezon, miere, fructe, prăjituri și produse de patiserie Bărbați pe Mătăsari, strada Mătăsari, 9-11 octombrie: concerte și food trucks

Timișoara

LA PAS 2026 (Slowing Down): Institutul Francez Timișoara, 9–11 octombrie: produse locale, preparate artizanale și inițiative inspirate de principiile Slow Food, agroecologie și lanțuri alimentare scurte, Biblioteca Vie a Hranei, mici producători locali și artizani, degustări cu sens și inițiative care contribuie la construirea unor sisteme alimentare mai echitabile și mai sustenabile.

Iași

Plant Based Fest, ediția a III-a, Palatul Culturii, 10–11 octombrie: alternative vegetale, leguminoase, cereale, semințe, nuci, fructe și legume, ciuperci, microplante și produse fermentate, show-uri culinare și degustări.

Alte orașe și sate