Skip to content
Rețete pentru fiecare zi
Rețete pentru fiecare masă
Rețete în funcție de dietă
Rețete după metoda de gătire
Food

Vinuri, (b)oierit și sărmăluțe la evenimentele culinare din toată țara, în acest weekend

Georgiana Ilie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Octombrie e, prin excelență, luna în care multe orașe organizează festivaluri ale recoltei, un mod de a aduna comunitatea împreună în jurul unui pahar cu must și a unei felii de pâine cu zacuscă. 

Acestea sunt câteva dintre evenimentele de la acest sfârșit de săptămână din toată țara: târguri de producători, festivaluri dedicate unor nișe (vinuri, mâncare vegană, sărmăluțe) și o conferință despre conexiunea dintre mâncare și mediu. 

București

  • RO-Wine, ediția de toamnă, Fratelli Studios București, 9–11 octombrie: degustări de vin, masterclass-uri, ateliere de gătit și specialităților gourmet românești și internaționale
  • OctObor Fest – Toamna la Obor, Piața Obor, 9–11 octombrie: pastramă proaspătă, produse din carne, preparate pastorale, brânzeturi și alte bunătăți tradiționale specifice stânelor românești, plus concerte de muzică populară
  • Târgul de (B)oierit, curtea interioară a Muzeului Național al Țăranului Român, 10–11 octombrie, de la ora 10:00, intrare liberă: brânzeturi, produse din carne, dar și vestitul păstrăv bucovinean, pâine proaspătă și legume de sezon, miere, fructe, prăjituri și produse de patiserie
  • Bărbați pe Mătăsari, strada Mătăsari, 9-11 octombrie: concerte și food trucks

Timișoara

  • LA PAS 2026 (Slowing Down): Institutul Francez Timișoara, 9–11 octombrie: produse locale, preparate artizanale și inițiative inspirate de principiile Slow Food, agroecologie și lanțuri alimentare scurte, Biblioteca Vie a Hranei, mici producători locali și artizani, degustări cu sens și inițiative care contribuie la construirea unor sisteme alimentare mai echitabile și mai sustenabile.

Iași

  • Plant Based Fest, ediția a III-a, Palatul Culturii, 10–11 octombrie: alternative vegetale, leguminoase, cereale, semințe, nuci, fructe și legume, ciuperci, microplante și produse fermentate, show-uri culinare și degustări.

Alte orașe și sate