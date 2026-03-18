Se dă edufin la toată lumea, la 10 ani de Școala de Bani

Îți amintești prima dată când ai primit bani… ai tăi, doar ai tăi? Poate o bancnotă strecurată de bunici, primele economii într-o pușculiță sau banii strânși pentru ceva ce ți-ai dorit foarte mult. Relația cu banii începe aproape întotdeauna așa – cu gesturi simple și lecții pe care le învățăm fără să ne dăm seama. Dar te-ai întrebat vreodată cât de diferite ar arăta deciziile noastre financiare dacă am învăța, din timp, câteva lucruri simple despre bani? Nu teorii complicate, ci obiceiuri ușor de aplicat: cum îți faci un buget, cum faci diferența dintre nevoi și dorințe sau cum începi să pui deoparte.

Și pentru că educația financiară se construiește pas cu pas, BCR marchează anul acesta 10 ani de Școala de Bani printr-o inițiativă curajoasă: „10 ani de educație financiară în 7 zile”, organizată în cadrul Global Money Week, până pe 22 martie. Campania „Se dă edufin la toată lumea” își propune să transforme educația financiară într-o mobilizare națională, printr-un obiectiv clar: 100.000 de ore de educație financiară într-o singură săptămână.

În cei 10 ani de Școala de Bani, aproximativ 1 milion de români au participat la programe de educație financiară. Potrivit studiului „Impactul programului Școala de Bani 2025”, participanții își gestionează mai bine banii: 78,5% își țin evidența cheltuielilor, iar 62,6% economisesc lunar, semn că educația financiară începe să se transforme în obiceiuri reale.

Timp de o săptămână, campania aduce micro-lecții de educație financiară pe care oricine le poate aplica în viața de zi cu zi. Nu într-o sală, nu la un curs, ci peste tot, în viața de zi cu zi: ateliere, webinare, la TV, metrou, cinema, mall, la birou, în aeroport, în social media. Și, chiar și în acest articol.

Cum să îți faci un buget personal

La prima vedere, un tabel cu cifre poate părea complicat. Totuși, este un instrument care îți oferă control asupra deciziilor tale financiare. Astfel, primul pas este să îți calculezi venitul lunar. Al doilea pas este să identifici cheltuielile lunare, de la facturi și mâncare până la abonamente sau cheltuieli ocazionale. Iar apoi urmează analiza bugetului, adică modul în care îți ajustezi cheltuielile și urmărești evoluția situației financiare.

O regulă des folosită în planificarea financiară este împărțirea veniturilor astfel:

• 50% pentru cheltuieli necesare (locuință, facturi, mâncare, transport);

• 30% pentru dorințe și timp liber;

• 20% pentru economii sau investiții.

Chiar dacă nu reușești să economisești 20% din venit încă de la început, fiecare pas, făcut constant și cu atenție, contribuie treptat la construirea unui obicei solid de economisire, care, pe termen lung, poate aduce rezultate semnificative în stabilitatea și libertatea ta financiară.

Cum eviți cumpărăturile impulsive

Știi care sunt cele mai frecvente obstacole în gestionarea banilor? Ei bine, cheltuielile impulsive sunt printre cele mai comune. Există însă câteva strategii simple care pot reduce acest comportament. Una dintre ele este regula celor 24 de ore: atunci când vezi un produs pe care simți că „trebuie” să îl cumperi, amână decizia până a doua zi. De multe ori, entuziasmul dispare și îți dai seama că nu este o necesitate.

O altă strategie este „plătește-te pe tine prima dată”. Dacă transferi automat o sumă în contul de economii imediat după ce primești salariul, banii nu mai sunt disponibili pentru cheltuieli impulsive. De asemenea, merită să îți observi declanșatorii emoționali: stresul, plictiseala sau expunerea constantă la promoții pot influența deciziile de cumpărare.

10 ani de Școala de Bani: cum s-a schimbat relația românilor cu banii

Programul Școala de Bani a fost lansat de BCR în urmă cu un deceniu, într-un moment în care educația financiară era încă un subiect rar discutat în spațiul public. Pentru multe persoane, conversațiile despre bani rămâneau fie tehnice, fie inconfortabile, iar informațiile utile despre gestionarea bugetului personal erau greu de găsit într-o formă accesibilă.

În acest context, programul a încercat să aducă educația financiară mai aproape de viața de zi cu zi – prin ateliere, cursuri și conținut explicat pe înțelesul tuturor. În timp, inițiativa s-a extins în școli, universități, companii și comunități locale. Pe lângă informațiile practice, unul dintre obiectivele programului a fost și schimbarea modului în care oamenii se raportează la bani: nu ca la un subiect complicat sau intimidant, ci ca la o parte firească a vieții cotidiene.

„Dacă ar fi să aleg un singur lucru, aș spune că cel mai mare impact al Școlii de Bani a fost că a făcut conversația despre bani mai puțin înfricoșătoare”, spune Claudia Oprescu, CSR Expert & Coordonator Școala de Bani BCR.

Potrivit Claudiei Oprescu, în urmă cu 10 ani, educația financiară era percepută mai degrabă ca un domeniu rezervat specialiștilor, în care discuțiile erau dominate de termeni tehnici și explicații greu de urmărit pentru publicul larg.

„Când am început, educația financiară era ceva ce se întâmpla în săli de conferință, cu termeni complicați, pentru oameni care deja știau câte ceva. Noi ne-am propus altceva: să vorbim despre bani așa cum vorbești cu un prieten care se pricepe – simplu, sincer, fără judecată. Și cel mai clar semn că am reușit asta nu e niciun număr sau statistică. Este faptul că dacă acum 10 ani oamenii veneau la ateliere să afle ce să facă, astăzi vin să înțeleagă de ce. E o schimbare mică în formulare, dar uriașă în mentalitate – de la execuție la conștientizare”, explică Claudia Oprescu.

Experiența acumulată în lucrul cu participanții a arătat că principalele bariere în educația financiară nu sunt neapărat lipsa informației, ci relația emoțională cu banii.

„Cei mai mulți români nu duc lipsă de informație – duc lipsă de încredere. Știu, la nivel teoretic, că ar trebui să economisească. Dar nu cred că «e pentru ei». Educația financiară a fost mult timp percepută ca ceva pentru oamenii cu bani mulți, nu pentru omul obișnuit. În al doilea rând, emoțiile joacă un rol uriaș în deciziile financiare – mult mai mare decât am crede. Cumpărăm când suntem stresați, evităm să ne uităm la conturi când suntem anxioși sau amânăm să facem un buget pentru că ne e teamă de ce vom găsi acolo. Orice program de educație financiară care ignoră această dimensiune emoțională funcționează doar pe jumătate”, adaugă reprezentantul BCR.

Și, în al treilea rând, potrivit ei, oamenii vor să vorbească despre bani. Au nevoie de un spațiu sigur în care să poată întreba, să greșească și să înceapă de la zero. Iar Școala de Bani și-a propus să fie acel spațiu.

Educația financiară, în viața de zi cu zi

De aici a apărut și ideea campaniei din acest an: educația financiară nu trebuie să fie un eveniment rar, ci o serie de momente mici, repetate, care pot schimba comportamentele în timp. Fiecare sfat practic, aplicat în viața de zi cu zi, contează și poate transforma modul în care oamenii se raportează la banii lor, pas cu pas.

„Micro-lecțiile funcționează diferit. O lecție de două minute, în timp ce bei cafeaua de dimineață sau aștepți autobuzul, e accesibilă oricui. Nu te copleșește, nu îți cere să schimbi totul dintr-o dată – îți oferă un singur gând, un singur sfat practic, pe care îl poți aplica imediat”, explică Claudia Oprescu.

Prin urmare, de Global Money Week și-au propus un obiectiv clar: 100.000 de ore de educație financiară în 7 zile. Nu într-o sală, nu la un eveniment, ci peste tot, în viața de zi cu zi: „Prin angajații noștri voluntari, prin parteneri, prin comunități. Fiecare micro-lecție contribuie la acest total. Fiecare minut petrecut gândindu-te la banii tăi contează.”

În această inițiativă, partenerii și comunitatea joacă un rol esențial.

„Educația financiară nu poate fi făcută de o singură organizație. Oricât de mare ar fi, nu ajunge la toți oamenii, în toate contextele, în toate momentele potrivite. De aceea partenerii sunt esențiali. O școală aduce copiii. O companie aduce angajații. O comunitate online aduce oamenii care poate nu ar intra într-o sală de curs formală. Fiecare partener deschide o ușă pe care noi singuri nu am putea-o deschide”, precizează Claudia Oprescu.

În același timp, subliniază Claudia , un rol important îl au și voluntarii programului – angajații BCR care aleg să folosească din timpul lor pentru a preda educație financiară: „Ei nu o fac pentru că trebuie. O fac pentru că au văzut, cu ochii lor, ce se întâmplă când un om înțelege pentru prima dată cum funcționează dobânda sau când cineva reușește să pună deoparte primul fond de urgență. Există o energie specială în a preda ceva în care crezi cu adevărat. Și oamenii din fața ta o simt. Asta nu poate fi înlocuit de nicio campanie, oricât de bine ar fi făcută.”

După 10 ani de Școala de Bani, mesajul rămâne același: educația financiară nu înseamnă să faci totul impecabil, ci să iei decizii mici, pas cu pas, zi de zi. Iar uneori, o lecție de câteva minute poate fi începutul unei relații mai sănătoase cu banii.

Articol susținut de BCR