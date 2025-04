10 locuri din București de poți să cumperi cozonaci artizanali și alte bunătăți pentru masa de Paște

Paștele fără cozonac e ca un brunch fără prosecco – pur și simplu nu are același farmec. Și deși bunica ar spune că „adevăratul cozonac se face cu mâna, nu se cumpără”, realitatea e că nu toți avem răbdarea, talentul sau timpul să luptăm cu aluatul dospit și să-l mai convingem și să crească frumos, ca-n povești.

Așa că, dacă anul ăsta ai ales pacea sufletească în locul războiului cu frământatul, e absolut în regulă. Asta, și pentru că există prin București câteva locuri care fac cozonaci de-ți vine să spui „sărut-mâna pentru masă” și la casieriță. Cu nucă din belșug, cu cacao adevărată și fără urmă de ulei de palmier sau ingrediente pe care nu le poți pronunța.

Ca în fiecare an, am căutat prin Capitală și-am găsit cei mai buni cozonaci de cumpărat – ca să nu ajungi, în Ajun, cu masa goală și cu regretul că n-ai început frământatul de joi. Iată ce am pus pe listă:

Casa del Pan (Polonă 89)

Daniel Ion are o experiență imensă în domeniul gastronomic, cu peste 25 de ani de activitate ca brutar și participant la cursuri de perfecționare în Spania, Elveția, Franța și Italia. Produsele de panificație făcute de el la Casa del Pan sunt apreciate chiar și de cei mai pricinoși și mofturoși clienți. De curând el a anunțat deschisă lista de comenzi pentru cozonacii de Paște.

„Suntem o brutărie artizanală și punem suflet în fiecare aluat. Ne-ar fi de mare ajutor să primiți comenzile din timp – mai ales acum, când suntem încă în proces de recuperare după o intervenție medicală și nu ne-am recăpătat complet forțele. Vom avea un număr limitat de produse și vrem să ne asigurăm că fiecare dintre voi găsește produsele dorite la Casa del Pan” , a scris Daniel Ion pe Instagram. Un cozonac costă 130 lei (1,1 kg), iar o pască costă 115 lei (1 kg).

BaKings (Ilarie Chendi 28)

La BaKings găsești de obicei tot felul de prăjituri și torturi delicioase, dar de Paște au anunțat că vor avea și cozonaci și pască. „Delicioși, ușor însiropați și glazurați. O nebunie de neratat, cu multa umplutura cu cacao de specialitate, nucă românească și rahat de portocale, toate într-un aluat bine dospit și aromat cu stafide, coajă de portocale și portocală confiată – costă 130 lei/buc. și cantaresc aprox. 1,2kg”, scriu cei de la BaKings. Pasca costă 130 lei/buc. și cântărește aprox. 1kg.

Zelateria (Aviatorilor 65)

Printre cei mai căutați cozonaci din București sunt și cei de la Zelateria (bd. Aviatorilor 65), locul unde-și face de cap Ana Consulea, unul dintre cei mai cunoscuți cofetari din România. Oferta de aici include cozonacul însiropat (140 lei / bucată, 1 kg), îmbibat zdravăn cu alcool (poate nu-i nicio o idee prea bună să te urci la volan dacă mănânci jumătate), alături de cel clasic (135 lei / bucată, 1,2 kg). Bineînțeles, cofetarii de la Zexe mai au în ofertă și pască (135 lei / bucată, 1 kg) sau alte bunătăți dulci care merg pe masa de Paște. Le găsești pe toate aici, plus toate detaliile necesare pentru a le comanda din timp.

Băcănia Veche (Barbu Văcărescu 49)

La Băcănia Veche responsabil de bucătărie este Marius Tudosiei, care gătește excelent. El a anunțat pe pagina sa și că meniul de Paște 2025 e gata conceput și așteaptă comenzile.

„Meniul de PAȘTE 2025 este AICI – Alege ziua în care vrei să-l primești! Avem 6 variante de Meniu, cu miel sau fără, cu pește, cu sarmale sau vegetarian, gurmand sau nu chiar, fiecare cu bucate suficiente pentru 2, 4 sau 6 persoane. Gătim în fiecare zi de livrare înainte de Paște – între 16-19 aprilie!”, explică Marius Tudosiei de la Băcănie.

Ca idee, meniul de Paște pentru 4-6 persoane, cu tot ce trebuie (drob, salata de boeuf, salată de vinete, icre, ouă roșii, drob, sarmale, pulpă de miel, cartofi copți, borș etc.) este de 1180 lei.

Cozonacii se comandă separat, doar telefonic (0752.202.103 ) sau în Băcănia Veche din Barbu Văcărescu nr 49. Zilele de ridicare din prăvălie vor fi: 16, 17, 18, 19 aprilie. Prețurile pentru cozonacul cu nucă și cacao sau cozonacul cu de toate (nucă, rahat, cacao) este 140 lei/kg, un cozonac are în jur de 1 kg.

Atelierul de Tarte (Ion Mihalache 20)

Radu Darie e responsabil cu tartele delicioase de aici. E un profesionist pe a cărui mână poți merge cu încredere când vine vorba de ce pui bun pe masa de Paște, mai ales că are peste 100 de rețete de tarte create, dar este renumit și pentru cozonaci. În afară de cozonacul tradițional (139 lei), pregătit după o rețetă veche cu aluat opărit, Radu are în oferta pentru acest an și Babka, în două variante: însiropată cu Amaretto (159 lei), sau cu fistic și ciocolată albă, însiropată cu Limoncello (189 lei). Mai găsești aici și Pasca lui Radu, cu vanilie și stafide, cu mai puțin aluat și mai multă cremă de brânză – 139 lei. Toate pot fi comandate cu ridicare între 16-19 aprilie.

Tartelicious (Brezoianu 35)

Apropo de tarte, cei de la Tartelicious (Brezoianu 35) au pornit cuptoarele și coc încă de pe acum babka în diverse combinații, chiar și sărată (100 lei). Găsești la ei cozonac tradițional (125 lei), cu nucă și stafide, o minunăție de pască fără aluat (150 lei), cu mascarpone, merișoare și stafide, dar și quiche de primăvară (160 lei).

„Babka făcută la noi în tartarie are o textura usor umedă, aromată cu portocală și puțin rom. Nu vă mai zicem că e din ingrediente naturale, că e de la sine înțeles, doar ouăle nu le-am adunat din cuibar. Ciocolata-i belgiană, cacaua e de specialitate, nucile și untul românești. Dar avem mai multe variante: Babka cu ciocolată și nucă, Babka cu dulceață de zmeură și fistic, Babka cu ciocolată și pralină de alune de pădure sau Babka cu pesto de leurda, gorgonzola si mozzarella”, scriu cei de la Tartelicious, care mai menționează că doar până pe 13 aprilie se pot da comenzi.

Balls. (Dacia 114)

Spuneam că nu există sărbătoare fără cozonaci, dar să nu uităm de cealaltă vedetă a meselor festive în familie: salata de boeuf. În cazul în care nu vrei să te complici cu prepararea ei, Ala Dumitrache a anunțat că la Balls. (Dacia 114) s-a dat undă verde la comenzile pentru acest preparat pentru Paște – salată de boeuf (60 lei/ 500 g). Mai poți să comanzi și cornulețe (40 lei / 350 g), de exemplu.

Pickles (Vasile Lascăr 21)

La Pickles gătește Alexandra Blaș, care s-a format în bucătăriile mai multor restaurante din Londra, de unde a și acumulat suficientă experiență pentru a-și deschide în urmă cu 5 ani acest local de succes. Până pe 14 aprilie poți comanda de aici – drob de miel (170 lei / 1 kg) sau cheesecake basque / cheesecake basque cu nutella 1.2kg: 180lei sau 1.8kg: 250lei. De asemenea, mai are în ofertă și tot felul de sosuri artizanale, dar și vermut de casă (0,5 l) la 130 lei.

Veganne Bakery (Sos. Pipera 31-33)

Pentru veganii care sărbătoresc Paștele există cel puțin un loc de unde pot comanda cozonac vegan. Este vorba de Veganne Bakery care face pentru aceste sărbători și o variantă vegană de cozonac Dubai. De asemenea, poți comada de aici și un quiche cremos, sărat și plin de savoare, disponibil doar până de Paște.

„Noua noastră rețetă combină legume de sezon cu un ingredient special: „somon” afumat 100% plant-based. Ingrediente: tofu*, caju*, broccoli, conopidă, „somon” afumat, ceapă, usturoi, făină albă din grâu spelta*, ulei de floarea-soarelui, bicarbonat de sodiu, mix de condimente naturale, fulgi de drojdie inactivă, mărar, sare neiodată. (*ingrediente organice)”, scriu cei de la Veganne Bakery. Prețul este de 123 lei / 700g.

HUG (Occidentului 8)

Spre finalul anului trecut, în București s-a deschis o nouă brutărie artizanală, care în scurt timp a devenit foarte apreciată și populară. Într-atât încât s-a văzut nevoită să deschidă și în ziua în care anunțase inițial că face pauză, pentru a putea onora toate comenzile. De Paște, cei de aici au pregătit un meniu „special gândit să aducă zâmbete la fiecare masă și să transforme fiecare gust într-o experiență inedită” – cozonac clasic (145 lei / 1 kg), pască fără aluat (185 lei / 1,5 kg), dar și cozonac vegan (170 lei / 1kg), apropo de opțiunea de mai sus.