10 reguli pentru a crește încrederea în sine a unui copil și a-l ajută să ia decizii bune

Încrederea în sine a unui copil nu se construiește prin laude exagerate, ci prin felul în care îi arătăm că îi apreciem efortul și perseverența. Mai important decât să-i spunem „ești cel mai bun“ este să-i arătăm ce a făcut bine și cât s-a străduit. Atunci când apreciem răbdarea, perseverența sau curiozitatea copilului, îi transmitem că valoarea lui nu depinde de rezultat, ci de implicarea și efortul depus. Detaliem zece sfaturi concrete care ajută la construirea încrederii în sine a unui copil, pe care părinții le pot aplica în viața de zi cu zi.

Studiile recente arată că atunci când copiii sunt lăudați pentru efortul și determinarea lor, și nu pentru talentul sau abilitățile înnăscute, sunt mai motivați, mai deschiși la provocări și își dezvoltă o încredere în sine mai sănătoasă. De exemplu, un studiu din 2025, publicat în revista științifică Education Sciences, realizat pe copii între 10 și 12 ani, a arătat că lauda care pune accent pe efort îi ajută să-și formeze o mentalitate orientată spre învățare și dezvoltare, încurajându-i să se implice și să rămână consecvenți.

Un copil care are încredere în el este mai pregătit să înfrunte provocările, ia decizii mai bune și nu se teme să încerce lucruri noi. Încrederea în sine îl ajută să gestioneze mai bine stresul și să fie mai motivat să învețe și să se dezvolte. Iată cele 10 reguli simple care te vor ghida.

1. Recunoaște efortul copilului

Este important să arătăm copilului că apreciem munca și implicarea lui, nu doar rezultatul final. De exemplu, dacă copilul joacă fotbal și a câștigat un meci important cu echipa lui, nu te limita la „Sunt mândru de tine!”. Copilul ar putea interpreta că singurul lucru care contează a fost victoria. În schimb, pune accent pe efortul depus: „Ai muncit atât de mult și uite că munca a dat roade!“ Astfel, copilul se va simți apreciat pentru implicarea sa, nu doar pentru rezultat, și va fi mai motivat să continue să se străduiască

2. Laudă-l pentru lucrurile care contează

Laudă-l atunci când depune cu un efort mai mare, fie când învață ceva nou, fie când încearcă să ducă la bun sfârșit o sarcină. Apreciază sincer implicarea lui, nu doar rezultatul, ca să-l ajuți să-și construiască o încredere în sine reală. De exemplu, dacă copilul exersează zilnic la pian pentru a învăța o piesă dificilă, laudă-l pentru perseverența și răbdarea lui, chiar dacă interpretarea nu este perfectă încă. Astfel, el va învăța că efortul depus contează la fel de mult ca rezultatul final.

3. Recunoaște obstacolele pe care le-a depășit

Succesul unui copil nu vine niciodată fără provocări. De cele mai multe ori, pentru a ajunge acolo unde și-a propus, el trebuie să înfrunte dificultăți și să facă sacrificii – poate a renunțat la timpul liber sau la întâlnirile cu prietenii ca să-și îmbunătățească notele sau poate a pierdut mai multe meciuri de șah înainte să câștige unul important. Când îi arăți că ești mândru de felul în care a depășit aceste obstacole, copilul va înțelege că ai observat efortul și perseverența lui.

4. Dă-i încredere că poate reuși

Dacă recunoști reușitele copilului și îi arăți că ești mândru de el, și el va începe să fie mândru de sine și va căpăta mai multă încredere că poate obține, pe viitor, performanțe la fel de bune sau chiar mai bune. În plus, această apreciere îl va motiva să continue să încerce lucruri noi, să înfrunte provocările cu curaj și să înțeleagă că efortul și perseverența sunt cheia succesului, nu doar talentul sau norocul.

5. Nu exagera cu laudele

Este important să-ți exprimi mândria, dar într-un mod echilibrat. Copiii au un instinct fin și simt imediat când lauda este exagerată. De exemplu, dacă copilul ia 10 la un test important, merită apreciere, dar nu este nevoie de laude exagerate – poți sărbători simplu, cu o înghețată sau o seară de joacă. La fel, dacă te ajută acasă la strângerea jucăriilor sau la pregătirea mesei, merită recunoscut, însă un simplu „mulțumesc“ sau o îmbrățisare sunt suficiente. Potrivit unui studiu de referință, publicat în 1998, în revista Journal of Personality and Social Psychology, lauda constantă pentru calități percepute — precum „ești deștept/ă“ — poate să submineze motivația și perseverența copilului, mai ales în fața unei provocări sau a unui eșec.

6. E important și momentul ales

Lauda are cel mai mare impact atunci când o transmiți imediat după ce copilul a realizat ceva important. Astfel, el poate face imediat legătura între efortul depus și recunoașterea primită, ceea ce îl motivează să continue să se implice și să încerce să dea tot ce are mai bun. În același timp, acest lucru contribuie semnificativ la creșterea încrederii în sine, pentru că învață să se valoreze și să aprecieze propriile eforturi.

7. Separă lauda de critică

Ca să nu transforme lauda în aroganță, unii părinți o combină cu observații negative atunci când își apreciază copiii. De exemplu, pot spune: „Chiar dacă mai ai de exersat la citit și încă nu ți-ai aranjat ghiozdanul, suntem mândri că ai terminat proiectul pentru școală“. Problema este că astfel copilul poate percepe lauda ca pe ceva condiționat și își poate pierde entuziasmul sau sentimentul de valoare. Soluția este să oferi laude sincere, lăsând deoparte criticile: „Suntem atât de mândri că ai terminat proiectul! Ai muncit mult și se vede efortul tău!“ Astfel, copilul se simte cu adevărat apreciat și motivat să continue să depună efort.

8. Nu îl compara cu alți copii

Când îl lauzi pe copil, concentrează-te pe realizările lui și evită comparațiile cu prietenii, colegii sau frații. Compararea cu alții poate scădea încrederea în sine, pentru că îl face să simtă că valoarea lui depinde de realizările altora, nu de propriul efort. De exemplu, în loc să spui: „Ai făcut mai bine decât fratele tău!“, poți spune: „Ai muncit mult și se vede progresul tău!“ Astfel, lauda rămâne concentrată pe efortul și rezultatul copilului, iar încrederea lui în sine se dezvoltă sănătos.

9. E important să recunoști și eforturile celor din jur

Pentru a-i ajuta pe copii să rămână cu picioarele pe pământ atunci când se bucură de reușitele lor, încurajează-i să vadă și rolul celor care i-au sprijinit pe parcurs. De exemplu, după ce trec de un examen important, poți să-i lauzi pentru munca depusă, dar în același timp, să le amintești să aprecieze ajutorul primit de la părinți, profesori sau meditatori.

10. Învață-l să se autoevalueze

O modalitate bună de a-i crește încrederea în sine copilului este să-l înveți să-și vadă singur progresul. Pune-i întrebări simple despre ce crede că i-a reușit, ce i-a plăcut pe parcurs cel mai mult și ce ar vrea să îmbunătățească. Astfel, copilul devine mai conștient de calitățile și abilitățile lui, iar încrederea în sine se construiește din interior, nu doar din laudele părinților.