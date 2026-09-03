11 oameni condamnați la moarte pentru trafic de droguri în țara care tocmai se pregătea să renunțe la pedeapsa capitală pentru această infracțiune

Luna trecută, guvernul vietnamez a propus abolirea pedepsei cu moartea pentru șase infracțiuni, printre care traficul de droguri, în cadrul unei revizuiri a Codului penal, dar modificările nu au intrat în vigoare pentru a acoperi cel mai nou dosar, scrie Reuters.

Tribunalul Popular din Ho Chi Minh, Vietnam a condamnat la moarte 11 persoane într-unul dintre cele mai mari cazuri de trafic de droguri din țară, care a implicat, în total, 227 de acuzați.

Cazul a pornit de la descoperirea, în martie 2023, a peste 10 kilograme de droguri ascunse în 157 de tuburi de pastă de dinți transportate de patru însoțitoare de zbor ale companiei Vietnam Airlines care soseau de la Paris pe aeroportul Tan Son Nhat din Ho Chi Minh, a relatat site-ul vietnamez VnExpress.

Autoritățile au stabilit ulterior că femeile transportaseră drogurile fără să știe, potrivit raportului.

20 de oameni condamnați la închisoare pe viață

Anchetatorii au descoperit ceea ce procurorii au descris ca fiind o rețea transnațională de trafic care introducea ilegal narcotice ascunse în bunuri de consum din Franța în Vietnam.

Procurorii au declarat că membrii rețelei foloseau platforme de mesagerie criptată, conturi bancare înregistrate pe numele altor persoane și servicii de curierat pentru a distribui droguri în sudul Vietnamului, a relatat VnExpress.

Cel puțin alți 20 de inculpați au fost condamnați la închisoare pe viață în acest caz, potrivit raportului.

MDMA, ketamină

Printre cei condamnați la pedeapsa cu moartea se numără și Hà Danh Nậm, în vârstă de 52 de ani, pe care procurorii l-au identificat drept organizatorul unei rețele care se ocupa de transportul de droguri din Franța în Vietnam.

Se presupune că Nậm ascundea drogurile în pastă de dinți, cafea, ciocolată și șampon și se asigura că persoane din Franța le transportau în bagaje sau le trimiteau prin curierat rapid.

Transportul interceptat la aeroportul Tân Sơn Nhất din Ho Chi Minh în martie 2023 conținea peste 8,3 kg de MDMA și aproape 3 kg de ketamină.

Procurorii l-au identificat, de asemenea, pe Nguyễn Huy Hoàng, în vârstă de 29 de ani, ca fiind un cumpărător important care ar fi obținut 118.600 de comprimate de MDMA, cu o greutate de aproximativ 39,8 kg, prin intermediul unui contact de pe Telegram, în perioada februarie-martie 2023.

Hoàng ar fi distribuit drogurile către mai mulți cumpărători, printre care și Lê Thắng Anh Tú, în timp ce complicii săi l-au ajutat să le primească, să le depoziteze și să le livreze.

Guvernul tocmai a propus abolirea pedepsei capitale pentru trafic de droguri

Hotărârile au fost pronunțate într-un moment în care Vietnamul ia în considerare unele modificări privind aplicarea pedepsei capitale.

Luna trecută, guvernul a propus abolirea pedepsei cu moartea pentru șase infracțiuni, printre care traficul de droguri, în cadrul unei revizuiri a Codului penal. Cu toate acestea, modificările propuse nu au intrat încă în vigoare.

Ministrul Securității Publice, Luong Tam Quang, a declarat în fața Adunării Naționale că proiectul va menține aplicarea pedepsei capitale doar pentru patru infracțiuni, printre care trădarea, omorul, terorismul și producția ilegală de narcotice.

„Restricționarea domeniului de aplicare instituționalizează politica Partidului, se aliniază tendințelor legislative progresiste și consolidează poziția Vietnamului în ceea ce privește cooperarea judiciară penală, extrădarea și asistența juridică reciprocă”, a afirmat ministerul.