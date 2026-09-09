14 lei/călătoria cu metroul în București. Prețul avansat de sindicate în absența subvenției

Costul real al unei călătorii cu metroul este undeva spre 14 lei, iar compensaţia dată Metrorex duce la 5 lei preţul călătoriei, care de fapt, prin abonament, este de 2,3 lei, susţine preşedintele Unităţii Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Marian Artimon, scrie Agerpres.

„Costul real al călătoriei la metrou e undeva spre 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, iar compensaţia vine pentru delegarea transportului şi se duce undeva la 5 lei preţul călătoriei, care, de fapt, fiind cumpărat prin abonament, e 2,3 lei, nu este 5 lei. Este 5 lei pentru acela care ia două călătorii”, a afirmat, miercuri, liderul sindical, într-o conferinţă de presă.

Subvenționarea prețului transportului public este însă o practică des întâlnită în țările europene. Orașe precum Bruxelles, Paris sau Viena subvenționează o parte din costul biletelor.

Acesta a subliniat că scumpirea unei călătorii cu metroul de la 5 lei la 7 lei, anulată prin ordin de ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, tot nu ar fi permis majorarea salariilor pentru angajaţii Metrorex.

„Acea creştere de tarif trebuia să înceapă cu 1 ianuarie 2026 şi, din păcate, din cauză că în decembrie nu s-a întrunit Consiliul de Administraţie, nu s-a putut lua hotărârea. (…) N-am avut trei din cinci voturi pentru a creşte tariful”, a arătat Artimon.

În consecinţă, sindicaliştii l-au convins pe fostul ministru al Transporturilor Ciprian Şerban că scumpirea călătoriei era necesară pentru a se asigura un flux de numerar pentru companie.

„Până la urmă l-am convins pe domnul Şerban că este foarte bun cash flow-ul. Nu era pentru oamenii din metrou (creşterea tarifului – n. r.). Statul trebuia să plătească subvenţie 1,270 miliarde de lei, a dat 740 milioane de lei şi din încasări mai erau 120 de milioane de lei. Creşteai preţul pentru că statul nu era în stare să dea compensaţia pe care era obligat să o dea. Nu are nicio treabă cu oamenii din metrou”, a explicat preşedintele USLM.

Pe 19 iunie, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, anula ordinul predecesorului său, Ciprian Şerban, care prevedea majorarea călătoriei cu metroul de la 5 lei la 7 lei, începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 30 aprilie, USLM menţiona că majorarea tarifelor la transportul cu metroul bucureştean a fost convenită de Guvernul Bolojan, în condiţiile în care compensaţia alocată de Ministerul de Finanţe pentru Metrorex era la nivelul de 65% din necesar, iar restul urma să se acopere şi din scumpirea călătoriilor.