15 lucruri de făcut la airfryer

Airfryerul a devenit popular în pandemie, dar, spre deosebire de celelalte trenduri care ne-au ocupat timpul atunci – banana bread, pâine cu maia, plante – și-a păstrat locul câștigat pe blat și în rutinele de gătit ale familiilor din întreaga lume. Ba chiar are în continuare o rată mare de adoptare: între 2020 și 2025, a trecut de la aparat minor (între 10 și 35% dintre gospodării, în funcție de țară), la a se regăsi în aproape două treimi din case în SUA, Marea Britanie, Australia, Germania și Asia de Sud-Est. Și în România a devenit un cadou uzual de Crăciun pentru că oferta de pe piață e variată și ca funcții, și ca preț.

Dacă doar ce ai pus unul pe blat și te întrebi “Ce pot să fac la el?“, iată o listă de 15 lucruri pe care eu le fac constant la airfryer și pentru care nu aș aprinde cuptorul mare niciodată.

Legume de iarnă

Morcovi rondele, cartofi dulci, dovleac, varză de Bruxelles tăiată în două, broccoli buchețele, conopidă buchețele, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, țelină, varză tăiată felii subțiri, sfeclă roșie, kale.

Le tai la dimensiune egală, le stropesc cu foarte puțin ulei – am un spray reîncărcabil -, sare și piper și le dau 20 de minute la 200C. Le amestec la jumătatea timpului, ca să fie toate bine rumenite.

Legume de vară

roșii cherry, dovlecei, vinete, ardei gras, fasole păstăi

Roșiile înțepate, restul tăiate cuburi, le pun într-o tavă cu margini înalte – pentru că sunt mult mai zemoase decât cele de iarnă – cu puțin ulei de măsline, sare, piper și 2-3 căței de usturoi în coajă și le frig la 200C până se rumenesc. Apoi le folosesc fie ca bază pentru supe-cremă, fie ca sosuri pentru paste, fie ca garnituri.

Cartofi

Cartofi pentru copt

Îi tai cuburi și îi fac la 200C 25 de minute, fără nimic, nici ulei, nici condimente. Apoi îi zdrobesc cu fundul unui pahar, îi asezonez cu ulei de măsline, sare și piper și îi dau înapoi la 200C până se rumenesc bine pe toate părțile.

Aripioare

Aripioarele se fac la airfryer mai bine decât în orice baie de ulei. Doar le dau cu sare și piper și le pun la 200C cam 25 de minute. Dacă vreau să fiu extra, le ung înainte cu un sos BBQ sau Teriyaki, dar se poate și fără.

Pui întreg

Aici depinde de dimensiunea airfryerului, că s-ar putea ca în cele sub 3L să nu intre un pui întreg. În unul de 4,2L intră lejer un pui de 1,5kg. Îl asezonez cu sare și piper și îl pun 40 de minute cu pieptul în jos, la 200C, apoi încă 20 de minute cu pieptul în sus. Fac asta ca să nu se usuce carnea de pe piept. Iese un pui la fel de fraged precum cel de la rotiserie.

Vită

Unele airfryere au grătar de fontă pe care îl încălzești 15 minute înainte să pui carnea pe el. Pui apoi mușchiulețul de vită câte 3 minute pe fiecare parte și îl lași să se odihnească încă 10 minute înainte să-l tai felii.

În poză e o vită Angus proaspătă. O altă variantă e să pui o friptură de vită direct din congelator. Ungi cu ulei și asezonezi cu sare și piper, apoi pui la 200C 15-18 minute. Aici te ajută un termometru de carne: ca să fie medium rare la mijloc, termometrul intern trebuie să arate 54-55C. La fel, lași carnea să se odihnească – jumătate din timpul din cuptor, de obicei – și abia apoi o tai.

Pește

Nu am mâncat pește mai bun decât cel la airfryer. Eu îl fac de obicei prea mult, de teamă să nu fie crud, și îl stric. La airfryer, pentru că mai toate au program dedicat de pește, nu ai cum să strici. Aici în poză e niște file de somon, 12 minute la 170C. A ieșit unt. Mai fac cod și macrou.

Mici/cârnați/chiftele/carne de grătar

Chiar și la țară, mai des punem în airfryer micii decât pe grătar. Că se fac foarte repede, 20 de minute la 200C, și nu-ți bați capul cu ei deloc. La București, fac chiftelele doar la airfryer și ies ușoare și bine făcute. Poate mai seci decât dacă le-aș prăji, dar și mai ușor de digerat. Plus, cu un dovlecel ras adăugat în compoziție, nu ies deloc uscate.

Orez/cereale

Am aflat și eu de la Prăjiturela că poți face orez la airfryer, cum zice aici:

Am mai făcut, la fel, cu quinoa. Bineînțeles, am spălat bine cerealele înainte să le pun la gătit.

Crutoane

O soluție perfectă pentru pâinea care s-a învechit. O tai cuburi, o stropesc cu ulei de măsline, pun sare, piper și niște ierburi – oregano, rozmarin sau/și cimbru – și le dau la airfryer la 200C cam 15 minute, până s-au rumenit pe toate părțile. Apoi le țin într-un borcan etanș la temperatura camerei și iau din ele pentru supe-cremă sau salate.

Mere coapte

Le arunc pur și simplu în airfryer cam 30 de minute la 180C, până s-au înmuiat, apoi le scot și le pun în terciul de ovăz cu nuci și miere. Perfecțiune.

Grilled cheese

Ung feliile de pâine cu unt pe ambele părți – sau le stropesc cu ulei de măsline -, pun cașcavalul ras între felii și apoi dau sandvișul la airfryer cam 10 minute la 200C. Îl pun mereu pe o tăviță/hârtie de copt, ca să nu se scurgă brânza prin tot aparatul. Nu e la fel ca la sandwich maker, dar e foarte bun oricum.

Biscuiți și nuci

Problema la biscuiți e că uneori nu se coc suficient în partea de jos – căldura vine de sus – dar, dacă le întorci la un moment dat, se vor pătrunde cum trebuie. Coc la 175C câte minute e nevoie. La temperatură mai mare se face prea repede reacția Maillard – caramelizarea – și riști să fie mai mult arse decât coapte.

Plăcintă de foi

Plăcintele pe care le fac după Crăciun cu resturile de carne și legume de le coc tot la airfryer. Amestec totul, pun pe foi groase de plăcintă, le rulez, le ung cu puțin ulei, le pun în tăvi și le dau 40 de minute la 170C. Ies perfect.

Coaste

Am descoperit demult că, în loc să coc scăricica 2-3 ore la cuptor, mai bine o pun 15 minute în oala cu presiune, direct din congelator, pe trepied, și 10 în airfryer, la 200C. Asta e tot. Durează mai puțin decât dacă aș comanda.