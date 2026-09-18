15 lucruri pe care să le ai ca să gătești mai ieftin

Pentru o cultură centrată pe carne precum a noastră, e greu să ne imaginăm cum să reducem cheltuielile cu mâncarea fără să facem rabat de gust. Pentru că suntem învățați că satisfacția unei mese vine din umami, partea pe care o aduce o carne bine gătită, fie că e porc, pui sau (nu așa des) vită.

Dar nu e adevărat. Umami se găsește în multe ingrediente, de la brânza maturată la ciuperci, și dacă învățăm să le folosim, putem crea mese senzaționale din cele mai banale legume, grâne și carbohidrați, fără să simțim că ne lipsește ceva.

Pentru asta avem nevoie să ne adunăm câteva lucruri – nu pe toate cele de mai jos, dar măcar 5 – care au această putere să facă din trei ingrediente banale o masă bună. Niciunul nu este scump și nici nu trebuie să le iei pe toate deodată, doar să ai în minte asta: cu cât ai mai multe astfel de trucuri la îndemână, cu atât va fi mai sustenabil pe termen lung să gătești ieftin.

Aceasta e lista mea și poți vedea și în ce mod poți folosi fiecare ingredient ca să îmbunătățești gustul final.

Pesto

Verde sau roșu, pesto este un sos din busuioc, parmezan, usturoi, semințe de pin și ulei de măsline. În varianta roșie, are și roșii uscate și, uneori, capere.

Pesto poate fi folosit ca:

sos pentru paste, și la feluri calde, și la salate reci

marinadă pentru pui sau pește

sos pentru salate

pentru sendvișuri cu brânză, pui, vită, legume coapte

topping pentru cartofi copți sau friptură

peste omletă sau pentru prăjit ouă ochiuri direct în pesto

pentru aromatizat supe sau tocane

pentru uns aluat de pizza sau de plăcintă înainte să pui umplutura

Maioneză

în sendvișuri de orice fel

ca dressing în salate de legume sau de paste (în combinație cu pesto)

ca dipping sauce pentru aripioare sau legume crude, în combinație cu iaurt, usturoi pisat sau sriracha

ca marinadă pentru carnea mai fadă, cum e curcanul sau pieptul de pui

nu mai menționez aici salata boeuf.

Muștar

în sosuri de salată, inclusiv salate de cartofi

în marinade pentru pui, porc, pește sau vită

în sosuri pentru carne sau pește

condiment în mâncăruri cu pui, vită sau porc

Oțet (balsamic și altele)

pentru a da puțină aciditate supelor fade

dar și altor mâncăruri cărora le lipsește aciditatea: oatmeal, fried rice, cartofi copți, salată de ouă

în vinegrete, evident

în marinade pentru orice fel de carne și legume

Problema cu oțetul e că, pe măsură ce te familiarizezi cu tot ce poate să facă pentru tine, devii puțin obsedat și colecționezi tot soiul de variante, cu mother sau fără, învechit sau proaspăt, de fructe, cu miere și tot așa. Zic de o prietenă, nu de mine. :))

Roșii uscate

în salate, paste și în sendvișuri, merg perfect cu orice brânză

pasate cu usturoi și ceva verde (busuioc, oregano), fac o pastă numai bună pentru bruschette, sendvișuri sau carne făcută pe grătar

Pastă de tomate

orice mâncare bazată pe sos de roșii este mai bună cu o lingură de pastă de tomate

Miere

condiment pentru carne/în marinade

în vinegrete

pe pâine unsă cu unt

în aluaturi de prăjituri (ajută la păstrarea umidității pe termen mai lung)

Ceva afumat (sare, boia, liquid smoke)

în marinate pentru grătar, mai ales dacă nu ai grătar și gătești la airfryer sau la cuptor

nu există pulled pork fără paprika/boia afumată

Ciuperci uscate

adăugate în supe, dau un plus de aromă preparatului final

excelente în pilaf cu ciuperci și în general în orice mâncare cu ciuperci proaspete

măcinate, crustă pentru un mușchi de vită făcut la cuptor

Tahini

humus, fasole bătută, salată de vinete

sosuri pentru orice: poate fi amestecat cu sos de soia, cu iaurt, cu zeamă de lămâie

în prăjituri – banana bread cu tahini este un deliciu

Măsline și pastă de măsline

măslinele aduc sare și acid, ceea ce crește complexitatea gustului

pasta de măsline merge în sendvișuri cu legume și cu carne

măslinele merg cu pește și pui, în sosuri, marinade sau saramuri

ambele merg foarte bine cu cartofi

Capere

la fel ca măslinele, merg în orice fel care are nevoie de puțin acid ca să se învioreze: cu pește, pui, legume, cartofi.

Ceapă prăjită

o găsești de cumpărat gata prăjită și este bună de pus peste salate mai consistente, pentru un plus de aromă și dulceață

Sos Teriyaki

un sos pe care-l poți folosi ca atare ca să marinezi pui, dar merge și pe orez și în mixuri pentru wok

Chili crisp

un mix de chili, ceapă, usturoi și alte condimente, opărit cu ulei fierbinte, care îmbunătățește orice fel cu ouă, carne sau brânză. Poți inclusiv să prăjești ouă în el, ca la pesto.

Lămâi murate

Lămâile marocane, ținute în sare 6 săptămâni, până se macerează, sunt o bombă de gust.