15 migranți găsiți într-un camion la Calafat. Erau ascunși printre baxuri cu apă și șervețele

Poliţia de Frontieră anunţă, sâmbătă, că 15 cetăţeni străini din Iran şi Irak au fost depistaţi ascunşi într-un automarfar, în parcarea din proximitatea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România, informează Agerpres.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, precum şi cu lucrători ai Direcţiei Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat şi poliţişti de frontieră bulgari, au depistat, în urma unui control efectuat asupra unui mijloc de transport, cincisprezece cetăţeni străini, ascunşi în compartimentul destinat transportului de marfă”, precizează Poliţia de Frontieră.

Vineri, în jurul orei 07:30, poliţiştii de frontieră au efectuat, pe comunicaţia DN 56, în parcarea din proximitatea Staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România, un control asupra unui automarfar înmatriculat în România, condus de un cetăţean turc, care circula pe ruta Turcia – Austria.

„În urma verificărilor preliminare, efectuate asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au constatat că acesta era sigilat şi transporta şerveţele şi apă, însă, cu ocazia verificărilor amănunţite, efectuate în comun de poliţiştii de frontieră din cadrul SPF Calafat şi STPF Dolj, s-a stabilit faptul că accesul în compartimentul de marfă se realiza prin înlăturarea şuruburilor care asigurau sistemul de închidere/deschidere a uşilor semiremorcii, fără ca integritatea sigiliului vamal să fie afectată. Drept urmare, mijlocul de transport a fost desigilat, iar în interiorul semiremorcii au fost descoperite, ascunse în compartimentul de marfă, cincisprezece persoane de sex masculin, care au declarat că sunt cetăţeni ai Iranului şi Irakului”, informează Poliţia de Frontieră.

Conform sursei citate, persoanele depistate au fost preluate pentru efectuarea verificărilor şi dispunerea măsurilor legale. A fost deschis un dosar de urmărire penală împotriva șoferului turc, pentru trafic de migranți, iar cei 15 migranți vor fi cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

De asemenea, în conformitate cu prevederile planului de cooperare încheiat între Poliţia de Frontieră Română şi Poliţia de Frontieră Bulgară, a avut loc o întrevedere de frontieră, cu ocazia căreia cei cincisprezece cetăţeni străini au fost predaţi autorităţilor competente din Bulgaria.