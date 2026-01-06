2025: încă un an al recordurilor pentru piața de artă! Raportul Artmark indică o creștere de peste 11% față de 2024 

Într-un context economic recesionar, în care oamenii caută mai mult ca niciodată refugii sigure, inteligente, piața de artă confirmă rolul său în procesul de tezaurizare culturală și financiară. Rezultatele obținute în 2025 de Artmark Grup, care operează în trei țări (România, Croația și Bulgaria), unde este lider al pieței de artă, demonstrează, încă o dată, că arta rămâne un bun de patrimoniu cu lichiditate, memorie și valoare durabile.

În anul care tocmai s-a încheiat, Artmark a realizat vânzări totale, prin licitații de artă, de 15,31 mil. Euro — prin 59 de evenimente de licitație. Este o creștere cu peste 11% față de 2024 (când s-a obținut un total de 13,78 mil. Euro).

În România, vânzările cumulate au însumat 12,8 mil. Euro (față de 12,7 mil. Euro în 2024). O evoluție mică, dar pozitivă, constând într-o creștere de 0,8%, semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului 2025. Și rata de adjudecare s-a menținut robustă, la peste 70% din numărul loturilor puse în vânzare, ceea ce reconfirmă apetitul constant al publicului educat pentru bunuri culturale cu valoare patrimonială.

Cele două filiale ale grupului Artmark din Europa de Est au înregistrat creșteri mai mari (normale raportat la momentul procesului de infrastructurare și modernizare a acestor piețe de artă, debutat de curând): Croația – 1,81 mil. Euro și Bulgaria – 2,23 mil. Euro, în 2025 (cu 69,16%, respectiv cu 63,97% mai mult față de 2024).

Iată cele mai importante recorduri realizate în licitațiile Artmark ale anului 2025:

Debutul anului 2026 păstrează o tradiție definitorie pentru Casa A10 by Artmark! Prima licitație a Anului Nou (intitulată „Licitație de Lichidare a Patrimoniului unei Galerii Bucureștene”) oferă prețul unic de pornire de numai 100 de Euro, fără rezerve, pentru toate operele. Sub marca „Hanul cu Tei 1833”, acest tip de eveniment este o pledoarie constantă pentru accesibilitate, formarea de noi colecții și vitalitatea pieței. De asemenea, tot în ianuarie, Artmark dedică un spațiu important iubitorilor de grafică europeană — evenimentul intitulat „Pe tărâmul fanteziei” aduce în portofoliu opere ale renumiților Salvador Dalí, Pablo Picasso, René Magritte și Marc Chagall.

Ambele evenimente ale lunii ianuarie se vor desfășura exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, marți (27 ianuarie), respectiv miercuri (28 ianuarie), de la ora 12.00 – pot participa toți cei care au conturi pe artmark.ro sau deschid conturi online, gratuit, aici. Dar expozițiile pot fi accesate, ca de obicei, nu doar pe site-ul artmark.ro, ci și la Palatul Cesianu-Racoviță (din str. C.A. Rosetti nr. 5 — București). Intrarea este mereu liberă, zilnic (de luni până duminică), de la 10.00 la 20.00.

