A fost publicat Ordinul președintelui ANAF care modifică formularele de înregistrare fiscală

În Monitorul Oficial din 29 octombrie 2025 s-a publicat OpANAF nr.2420/2025 care modifică toate formularele de înregistrare fiscală, însă principala cauză este majorarea plafonului de scutire de TVA, respectiv celelalte modificări în domeniul TVA.

OpANAF nr. 2420 din 2025 transpune, din punct de vedere procedural, OG nr. 22/2025, act normativ ce reglementează noul plafon al cifrei de afaceri privind scutirea de TVA și noile proceduri privind înregistrarea în scopuri de TVA.

Amintim că începând cu 1 septembrie 2025, din perspectiva înregistrării în scopuri de TVA, sunt aplicabile următoarele noi reglementări:

a) Plafonul cifrei de afaceri în cadrul căruia un contribuabil beneficiază de scutire de TVA este de 395.000 lei;

b) În cadrul acestui plafon se iau în considerare doar acele livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se consideră că locul de realizare este în România;

c) Înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să se realizeze din momentul depășirii plafonului de scutire și se va colecta TVA, dacă tranzacția este taxabilă, chiar prin tranzacția prin care se depășește plafonul de scutire;

d) În plafonul privind componența cifrei de afaceri, când se determină valoarea acestuia, nu se iau în considerare livrările de active imobilizate corporale sau livrările de active necorporale.

Desigur, legiuitorul a prevăzut și posibilitatea ca un contribuabil să se înregistreze în scopuri de TVA prin opțiune fie la începerea activității în momentul înmatriculării sau înregistrării, fie într-o perioadă ulterioară chiar dacă nu a depășit plafonul de scutire de TVA.

OpANAF nr. 2420/2025 aduce o amplă procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA a diverselor categorii de contribuabili, cum ar fi persoane juridice române, persoane juridice străine, fie că înregistrează sau nu înregistrează un sediu permanent/sediu fix din perspectiva TVA în România sau pentru persoanele fizice ce desfășoară activități economice.

Formularele prin care se pot înregistra aceste categorii de contribuabili

I. Persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică depun Declarația 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”. Declarația se depune la registratura organului fiscal cu ocazia primei înregistrări fiscale fie direct, fie printr-un împuternicit sau poate fi trimisă prin scrisoare recomandată;

II. Contribuabilii nerezidenți ce desfășoară activitate în România și înregistrează unul sau mai multe sedii permanente se înregistrează prin Formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”;

III. Contribuabilii nerezidenți ce au obligația înregistrării fiscale în România, dar nu realizează un sediu permanent în România vor utiliza Formularul 015 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”;

IV. Persoanele juridice străine pentru care locul efectiv de conducere a acestora se realizează din România depun Formularul 016 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”;

V. Persoanele fizice române și străine ce dețin un cod numeric personal, când au calitatea de contribuabil se înregistrează fiscal prin Formularul 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”;

VI. Persoanele fizice române și străine ce nu dețin un cod numeric personal, când au calitatea de contribuabil utilizează Formularul 030 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal”;

VII. Instituțiile publice, când se înregistrează fiscal, utilizează Formularul 040 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice”;

VIII. Persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere se înregistrează fiscal prin Formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”;

IX. Se modifică și Formularul 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale” utilizat în mediul electronic pentru înregistrarea/modificarea și radierea înregistrărilor fiscale. (Material realizat cu sprijinul lui Adrian Bența, Consultant fiscal și auditor financiar)