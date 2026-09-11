25 de ani de la atentatele Al-Qaida în SUA. Documente declasificate arată că CIA luase în calcul riscurile deturnării unor avioane

CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaida şi fostul său lider, Osama ben Laden, la 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Publicarea acestor note oferă „o transparenţă fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor de informaţii din SUA, acoperind anii precedenţi şi ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră”, a declarat CIA într-un comunicat.

Aceste documente „urmăresc istoria înţelegerii fluctuante a analiştilor CIA cu privire la Al-Qaida, şi eforturile agenţiei de a face lumină asupra proiectelor de atentat ale lui Osama ben Laden, în pofida informaţiilor limitate, vagi şi imperfecte”, se arată în comunicat.

Una dintre note, datată 10 septembrie 1998, avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american”. Altă notă, datată 4 decembrie 1998, indică faptul că Osama ben Laden şi „aliaţii săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.

Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ţinta a patru atentate sinucigaşe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane.