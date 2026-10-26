252 de studenți și 31 de aplicații dezvoltate: proiectul META-PRO consolidează parteneriatul dintre mediul academic și industria IT

Derulat în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2026, proiectul META-PRO – „Inovație în tehnologie pentru profesioniștii de mâine”, implementat de METAMINDS S.A., se încheie cu rezultate concrete: 252 de studenți au participat la activitățile proiectului, iar 31 de aplicații au fost dezvoltate. Inițiativa a conectat studenți din șase universități din România cu experiența practică și provocările industriei IT, urmărind să apropie pregătirea universitară de cerințele pieței muncii.

Cofinanțat din Fondul Social European Plus (FSE+) prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, proiectul a susținut dezvoltarea competențelor tehnice, digitale și antreprenoriale ale studenților, oferindu-le oportunitatea de a aplica în contexte practice cunoștințele dobândite în mediul universitar.

Obiectivul general al proiectului

Proiectul META-PRO a urmărit îmbunătățirea relevanței sistemului de educație și formare profesională pentru 252 de studenți cu reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în vederea facilitării inserției acestora pe piața muncii și a adaptării la dinamica acesteia, precum și la evoluția rapidă a tehnologiilor și a proceselor de lucru.

În acest scop, proiectul a vizat dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților și facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, prin organizarea de stagii de practică, activități de învățare aplicată și programe de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Prin colaborarea dintre METAMINDS S.A., instituțiile de învățământ superior și partenerii de practică, proiectul a contribuit la consolidarea parteneriatelor dintre mediul academic și cel privat, asigurând o mai bună corelare a pregătirii academice cu cerințele actuale ale societății și economiei. Studenții au beneficiat de oportunități de formare și pregătire practică în cadrul unor stagii desfășurate la parteneri din mediul profesional, având posibilitatea de a-și consolida cunoștințele de specialitate, de a-și dezvolta competențele și abilitățile relevante pentru viitoarea carieră, precum și capacitatea de a lucra în echipă.

Prin activitățile desfășurate, META-PRO a urmărit să contribuie la creșterea relevanței și eficienței programelor de studii în raport cu nevoile pieței muncii, să sprijine dezvoltarea unor competențe adaptate transformărilor tehnologice și profesionale și să faciliteze integrarea sustenabilă a studenților pe piața muncii.

De la pregătirea academică la dezvoltarea de soluții de tehnologie

Unul dintre rezultatele reprezentative ale proiectului îl constituie cele 31 de aplicații dezvoltate de studenți, în cadrul unui proces de învățare orientat spre aplicarea practică a cunoștințelor.

Activitățile au oferit participanților oportunitatea de a exersa competențe de analiză, proiectare și testare software sau hardware, precum și abilități esențiale pentru colaborarea în echipe de tehnologie: management de proiect, comunicare tehnică, organizarea activităților și asumarea responsabilităților.

Modelul de lucru a urmărit să reproducă etapele dezvoltării unui produs de tehnologie, de la identificarea unei nevoi și formularea unei soluții până la realizarea unui prototip funcțional de tip MVP (Minimum Viable Product).

Dincolo de rezultatele numerice, experiența le-a permis studenților să înțeleagă mai bine modul în care sunt organizate și derulate proiectele din domeniul IT și să își consolideze competențele necesare pentru viitoarea carieră profesională.

Rezultate concrete: 252 de participanți și activități de formare finalizate

La încheierea proiectului, rezultatele obținute reflectă participarea studenților la activitățile de practică și formare, precum și dezvoltarea instrumentelor necesare susținerii acestora.

Principalele rezultate sunt:

252 de participanți au finalizat stagiile de practică , organizate și desfășurate atât la beneficiar, cât și la partenerii de practică, fiind eliberate 252 de adeverințe care atestă efectuarea acestora;

, organizate și desfășurate atât la beneficiar, cât și la partenerii de practică, fiind eliberate 252 de adeverințe care atestă efectuarea acestora; 252 de participanți au finalizat programul de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și au fost certificați;

și au fost certificați; 252 de subvenții , în valoare de 6 lei/oră, au fost acordate participanților, conform prevederilor proiectului;

, în valoare de 6 lei/oră, au fost acordate participanților, conform prevederilor proiectului; A fost dezvoltată și utilizată o platformă pentru înscrierea grupului-țintă la stagiile de practică, care a sprijinit gestionarea procesului de înscriere și organizarea accesului participanților la activități.

Aceste rezultate evidențiază contribuția proiectului la dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale ale studenților, prin îmbinarea pregătirii teoretice cu experiența practică.

Stagiile de practică au oferit participanților posibilitatea de a-și testa și consolida cunoștințele într-un cadru aplicat, în timp ce programul de formare antreprenorială a completat pregătirea tehnică prin dezvoltarea spiritului de inițiativă, a capacității de organizare și a abilităților de comunicare şi management de propiect necesare pentru transformarea ideilor în proiecte concrete.

Șase universități partenere, un obiectiv comun

Un element important al proiectului META-PRO a fost colaborarea dintre mediul universitar și sectorul privat. Proiectul a reunit studenți și cadre didactice din șase instituții de învățământ superior din România:

Academia de Studii Economice din București (ASE) – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, precum și programe de practică asociate domeniului contabilității;

– Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, precum și programe de practică asociate domeniului contabilității; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Facultatea de Automatică și Calculatoare;

– Facultatea de Automatică și Calculatoare; Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor;

– Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică;

– Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică; Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor;

– Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor; Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, în parteneriat cu Scandia Sibiu.

Implicarea acestor instituții a contribuit la crearea unui cadru de colaborare între studenți, cadre didactice și specialiști din mediul privat. Prin această abordare, proiectul a urmărit să faciliteze transferul de cunoștințe între mediul academic și cel profesional și să ofere studenților oportunități de învățare adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii, iar participarea reprezentanților mediului universitar a susținut dialogul dintre instituțiile de învățământ superior și mediul privat, întărind importanța colaborării în pregătirea viitorilor specialiști.

Parteneriate care continuă dincolo de proiect

Pentru METAMINDS S.A., finalizarea proiectului META-PRO marchează încheierea unei etape de implementare, dar și consolidarea unei direcții de colaborare cu mediul universitar.

Pregătirea viitorilor specialiști în tehnologie presupune mai mult decât transmiterea de cunoștințe teoretice. Ea necesită contexte în care studenții pot experimenta, pot lucra la soluții concrete și pot înțelege cerințele și standardele mediului profesional.

Aceste interacțiuni au susținut schimbul de perspective asupra competențelor necesare viitorilor profesioniști, asupra evoluției industriei IT și asupra rolului experienței practice în pregătirea studenților.

Prin cei 252 de studenți care au finalizat stagiile de practică și programul de formare antreprenorială, cele 31 de aplicații dezvoltate și colaborarea cu șase universități, META-PRO oferă un exemplu de abordare aplicată a pregătirii profesionale. Rezultatele proiectului evidențiază valoarea parteneriatelor dintre mediul academic și companiile de tehnologie în crearea unor oportunități de învățare relevante pentru viitorii specialiști.

Finalizarea proiectului reprezintă, astfel, încheierea unei inițiative de formare și dezvoltare profesională care a urmărit apropierea educației universitare de realitățile pieței muncii și consolidarea competențelor necesare integrării într-un mediu profesional dinamic.

Despre proiectul META-PRO

META-PRO – Inovație în tehnologie pentru profesioniștii de mâine este un proiect implementat de METAMINDS S.A. în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 octombrie 2026, cu o durată de 24 de luni.

Proiectul, identificat prin codul MySMIS 317673, a fost cofinanțat din Fondul Social European Plus (FSE+) prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, în baza contractului de finanțare nr. G2024-66362/22.10.2024. Acesta a urmărit dezvoltarea competențelor digitale, tehnice și antreprenoriale ale studenților prin stagii de practică și activități aplicate, precum și consolidarea colaborării dintre sistemul academic și mediul privat.

Valoarea totală a proiectului este de 4.925.955,75 lei, din care 3.977.667,32 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European Plus, 701.941,29 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național și 246.347,14 lei contribuția proprie a beneficiarului.

Date de contact: METAMINDS S.A., București, Sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 54; e-mail: office@metaminds.com ; web: www.metaminds.com.

Articol susținut de Metaminds