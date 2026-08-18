3 aplicații ca să nu pierzi ce ai găsit interesant online, în newsletter-ul Good Tech de pe 19 august

Una dintre cele mai frustrante experiențe online e momentul în care găsești un articol interesant pe care chiar ai vrea să-l parcurgi, dar contextul nu-ți permite. Poate trebuie să te urci în metrou, să pleci de acasă sau pur și simplu ai altceva de făcut. În ediția de mâine, 19 august, a newsletterului Good Tech vei putea găsi câteva aplicații de ajutor în astfel de situații.

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Cea mai populară aplicație de acest gen a fost Pocket de la Mozilla, însă compania a luat decizia de o închide pentru că „felul în care oamenii navighează internetul s-a schimbat”. Nu e chiar adevărat pentru că încă de la acel moment majoritatea oamenilor care foloseau deja Pocket au căutat alternative.

Există în continuare aplicații care îți permit să salvezi articole și pagini pentru mai târziu, doar că unele merg mai departe și încearcă să transforme lista de linkuri într-o adevărată bibliotecă personală.

Așa că, dacă încă ai zeci de taburi deschise sau îți trimiți linkuri pe WhatsApp ca să nu le uiți, există soluții mai bune. Am ales trei dintre ele: una pentru cei care vor un înlocuitor cât mai apropiat de Pocket, una pentru cei care vor să-și pună în ordine toate bookmark-urile și una pentru cei care vor să transforme cititul online într-un sistem mai serios.

Toate detaliile în ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech.