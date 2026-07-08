30 de locuri, gusturi și tradiții care transformă Turul României într-o vacanță prin România și Republica Moldova

De la bulevardele elegante ale Chișinăului și farmecul cultural al Iașului, până la peisajele dramatice din Carpații Orientali, cetățile medievale ale Transilvaniei și energia Bucureștiului; traseul din acest an al Turului României este gândit pentru a evidenția cele mai frumoase destinații regionale. Dincolo de miza sportivă, fiecare dintre cele 5 etape deschide un traseu turistic complet, ideal de parcurs în ritm de vacanță.



Organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport, și Auchan România în calitate de partener principal co-organizator, Turul României 2026 traversează peste 800 de kilometri și conectează comunități, culturi și regiuni cu identități puternice. Între 9 și 13 septembrie, caravana pornește din Chișinău și ajunge la București, după cinci etape care sunt, fiecare în felul ei, și un city break, și o lecție de geografie, și o masă bună.

Iată 30 de motive pentru care traseul Turului României 2026 poate deveni și traseul următoarei tale călătorii.

Etapa 1 | 9 septembrie: Chișinău – Ungheni | 170 km

Puține capitale europene au atâtea spații verzi și atâta liniște în același timp. Chișinăul surprinde prin eleganță discretă, bulevarde largi, o cultură vie și o gastronomie care se leagă mai tare de tradiție decât de tendințe.

1. Parcul Valea Morilor și Grădina Botanică – spații verzi generoase care fac din Chișinău un oraș surprinzător de respirabil pentru o capitală europeană.

2. Vinăriile subterane ale Moldovei – Cramele de la Cricova și Mileștii Mici, cu zeci de kilometri de galerii subterane, sunt printre cele mai mari din lume și un reper obligatoriu pentru orice iubitor de vin.

3. Plăcintele moldovenești – cu brânză, vișine sau cartofi; un simbol gastronomic al regiunii și cea mai autentică gustare de pe traseu.

4. Arcul de Triumf și Catedrala Mitropolitană – simboluri ale centrului orașului, impresionante atât ca arhitectură, cât și ca încărcătură istorică.

5. Podul Eiffel din Ungheni – puțini știu că acest oraș de frontieră găzduiește un pod feroviar realizat de compania lui Gustave Eiffel, construit cu mult înainte de celebrul turn parizian. Un detaliu care face din Ungheni mult mai mult decât un simplu punct de trecere.

Etapa 2 | 10 septembrie: Iași – Piatra Neamț | 160 km



Dacă există un oraș din România care condensează literatură, spiritualitate, arhitectură și o atmosferă universitară vie, acela este Iașul. „Orașul celor 7 coline” a fost centrul vieții intelectuale românești timp de secole, iar fiecare stradă poartă o poveste.

6. Palatul Culturii – una dintre cele mai impresionante clădiri din România, cu patru muzee în interior și o siluetă neo-gotică care domină bulevardul principal.

7. Copoul și teiul lui Eminescu – în cel mai vechi parc al Iașului, există un tei de 500 de ani în umbra căruia Mihai Eminescu scria versuri. Un loc unde romantismul românesc devine palpabil.

8. Bojdeuca lui Ion Creangă – prima casă memorială din România și una dintre cele mai vizitate atracții culturale ale țării; o poveste despre simplitate și geniu.

9. Mânăstirea Trei Ierarhi – o bijuterie a artei moldovenești medievale, cu fațada sculptată în piatră de la un capăt la altul, unică în arhitectura românească.

10. Gastronomia moldovenească – de la poale-n brâu (gogoașe cu brânză prăjite) la tochitură moldovenească și borș de pește; o bucătărie cu caracter și aromă proprie.

Înconjurat de munți pe trei laturi, Piatra Neamț oferă una dintre cele mai spectaculoase panorame urbane din România. Telegondola spre Cozla urcă deasupra orașului și îți arată, dintr-o privire, de ce i s-a spus „Perla Moldovei”. Mai jos, Curtea Domnească a lui Ștefan cel Mare și Turnul lui Ștefan completează un tablou în care natura și istoria se întrepătrund perfect.

Etapa 3 | 11 septembrie: Piatra Neamț – Băile Balvanyos | 200 km

Cea mai lungă etapă a turului este și cea mai spectaculoasă din punct de vedere peisagistic. 200 de kilometri prin Carpații Orientali, cu urcări semnificative și priveliști care nu se uită ușor.

11. Cheile Bicazului – unul dintre cele mai impresionante defilee montane din Europa de Est, cu pereți de stâncă ce se ridică spectaculos deasupra șoselei înguste. Un peisaj care te face să uiți că ești în mașină sau pe bicicletă.

12. Lacul Roșu – singurul lac natural de baraj montan din România, format în urma unei alunecări de teren în 1838. Vârfurile brazilor înecați mai ies și azi la suprafață, o imagine de o frumusețe stranie și memorabilă.

13. Gastronomia secuiască – gulaș autentic, kürtőskalács (cozonacul secuiesc copt pe jar) și preparate din vânat; o bucătărie caldă, consistentă, cu influențe românești și maghiare care fac din fiecare masă o experiență.

14. Pădurile virgine ale Carpaților Orientali – una dintre cele mai bine conservate zone naturale din România. Aerul ozonat, liniștea pădurilor de brad și fag și absența aglomerației fac din această regiune o destinație de wellness în sine.

15. Mofetele naturale de la Balvanyos – emanații naturale de dioxid de carbon cu efecte terapeutice dovedite, folosite de sute de ani. Una dintre rarele locații din Europa unde poți experimenta acest fenomen vulcanic residual.

16. Lacul Sfânta Ana – singurul lac vulcanic din România, ascuns în craterul unui vulcan stins. Apa limpede, pădurile care îl înconjoară și liniștea aproape desăvârșită îl transformă într-unul dintre cele mai frumoase locuri din Carpații Orientali.

Etapa 4 | 12 septembrie: Brașov – Ploiești | 160 km



Puține orașe din România au reușit să îmbine atât de bine patrimoniul medieval, natura înconjurătoare și viața urbană contemporană. Brașovul este un reper pentru orice turist care ajunge în România, și o gazdă perfectă pentru startul acestei etape.

17. Biserica Neagră – cel mai mare edificiu gotic din România, cu o colecție impresionantă de covoare anatoliene și una dintre cele mai mari orgi din Europa de Est. Numele vine de la incendiul din 1689, care a înnegrit zidurile, dar nu și fascinația pentru locul acesta.

18. Piața Sfatului și Strada Sforii – inima medievală a orașului, cu arhitectură săsească autentică. Strada Sforii, una dintre cele mai înguste străzi din Europa, este un detaliu mic care spune mult despre caracterul brașovean.

19. Muntele Tâmpa și panorama Brașovului – telecabina spre Tampa urcă deasupra orașului în câteva minute și oferă o panoramă care merită orice preț de bilet.

Drumul dintre Brașov și Ploiești coboară prin una dintre cele mai spectaculoase văi montane din țară, presărată cu stațiuni celebre, castele și conace.

20. Castelul Peleș și Sinaia – reședința de vară a regilor României este una dintre cele mai vizitate atracții din țară, iar stațiunea Sinaia „Perla Carpaților”, oferă trasee montane, hoteluri istorice și o atmosferă cu totul aparte.

21. Cramele Dealu Mare – supranumită adesea „Patagonia vinului românesc”, această regiune din proximitatea Ploieștiului produce unele dintre cele mai apreciate vinuri roșii din țară. O vizită la o cramă locală se poate combina perfect cu urmărirea etapei.

22. Ploiești și povestea petrolului românesc – anul 1857 a intrat în istoria energiei mondiale printr-o triplă premieră: România a devenit prima țară care a raportat oficial producția de petrol, la Ploiești a funcționat prima rafinărie modernă, iar Bucureștiul a devenit primul oraș iluminat cu petrol lampant. În deceniile următoare, Ploieștiul s-a transformat într-un adevărat centru al industriei petroliere europene, rol care i-a definit dezvoltarea economică și identitatea până astăzi.

Etapa 5 | 13 septembrie: Circuit București | 100 km

Turul se încheie și anul acesta în capitală. Un circuit urban repetat, în fața multor spectatori, transformat în sărbătoare. Dar și un motiv în plus să descoperi sau să redescoperi Bucureștiul.

23. Arcul de Triumf – punctul simbolic de start al circuitului bucureștean și unul dintre cele mai recognoscibile monumente ale Capitalei. Ridicat pentru a celebra victoria României în Primul Război Mondial, oferă una dintre cele mai frumoase perspective asupra marilor bulevarde ale orașului.

24. Șoseaua Kiseleff și Muzeul Satului – una dintre cele mai elegante artere ale Bucureștiului, mărginită de spații verzi și clădiri istorice. Aici se află și Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, un adevărat rezumat al României tradiționale, cu gospodării și monumente aduse din toate regiunile țării.

25. Ateneul Român, Muzeul Național de Artă și Calea Victoriei – în inima orașului, Ateneul Român și fostul Palat Regal, care găzduiește astăzi Muzeul Național de Artă al României, marchează unul dintre cele mai valoroase ansambluri culturale ale Capitalei. De aici, Calea Victoriei continuă printre palate, hoteluri istorice, galerii și cafenele care definesc farmecul Bucureștiului.

26. Teatrul Național „I.L. Caragiale” București – aflat în apropierea centrului istoric, TNB este principalul reper al scenei teatrale românești și unul dintre cele mai importante centre culturale din Europa de Est, cu săli moderne și o activitate artistică permanentă.

27. Centrul Vechi – zona unde Bucureștiul își păstrează cel mai bine atmosfera de odinioară. Străzile pietonale, clădirile istorice restaurate, restaurantele și terasele animate fac din acest cartier unul dintre cele mai vizitate locuri ale orașului.

28. Palatul CEC și patrimoniul arhitectural al centrului istoric – una dintre cele mai spectaculoase clădiri eclectice din România, aflată pe traseul care leagă Calea Victoriei de zona Parlamentului. Domul său impunător este un simbol al Bucureștiului de la începutul secolului XX.

29. Palatul Parlamentului – cea mai mare clădire administrativă din Europa și una dintre cele mai impresionante construcții ale lumii. Dimensiunile sale monumentale și istoria sa controversată îl transformă într-un reper obligatoriu pentru orice vizitator al Capitalei.

30. Piața Constituției – locul în care se încheie circuitul și unul dintre cele mai mari spații publice ale orașului. Cu vedere directă către Palatul Parlamentului, piața găzduiește marile evenimente ale Capitalei și oferă un final spectaculos pentru Turul României.

De la vinurile și plăcintele Republicii Moldova la tochiturile Moldovei, de la mofetele vulcanice ale Ținutului Secuiesc la gulaș-ul cald servit în Transilvania, de la cetățile medievale ale Brașovului la energia Capitalei; traseul Turului României 2026 este, etapă cu etapă, și un ghid de călătorie. Un ghid pe care îl scriu cicliștii cu roțile, dar pe care oricine îl poate urma cu mașina, trenul sau, de ce nu, propria bicicletă.

Cu Auchan România în rol de partener principal co-organizator, Turul României continuă să pună în valoare comunitățile locale, destinațiile autentice și ospitalitatea locurilor prin care trece demonstrând că această competiție este, înainte de orice, o platformă vie de promovare a României turistice.

Unde poți urmări competiția

Spectacolul ciclist din septembrie va putea fi urmărit în direct la TV pe Prima Sport, online pe www.turulromaniei.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook Tour of Romania și Auchan România.

Articol susținut de Auchan România