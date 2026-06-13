36 de ani de la Mineriadă. Documente diplomatice declasificate, expuse azi și mâine în București

Sâmbătă și duminică, la sediul Biroului de Informare al MAE (BiMAE), este prezentată o expoziție dedicată împlinirii a 36 de ani de la evenimentele din 13 – 15 iunie 1990, cunoscute în memoria publică drept „Mineriada din iunie 1990”.

Expoziția este organizată în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 404 din 21 mai 2026, prin care au fost declasificate documentele emise de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 1990, se precizează pe pagina de Facebook a instituției.

„Publicul va avea acces la o selecție de documente diplomatice și fotografii de arhivă care ilustrează modul în care evenimentele din București au fost reflectate și percepute pe plan internațional. Vor fi expuse instrucțiuni transmise de Centrala MAE către misiunile diplomatice ale României în străinătate cu privire la evoluțiile interne din acea perioadă, precum și telegrame și rapoarte ale reprezentanțelor diplomatice românești din state occidentale, care relevă preocupările exprimate de partenerii internaționali față de situația din România”, arată sursa citată de Agerpres.

Documentele evidențiază reacțiile comunității internaționale la violențele din București și preocuparea față de consolidarea procesului democratic într-un moment deosebit de fragil al tranziției postcomuniste.

Presa internațională a relatat pe larg evenimentele, iar imaginile difuzate au generat reacții puternice în numeroase capitale occidentale, inclusiv manifestații publice și acțiuni de solidaritate cu victimele violențelor.

„Am avut ocazia de a studia documentele, în contextul pregătirii lor pentru a fi prezentate în cadrul expoziției. Încercările autorităților din epocă de a justifica intervențiile brutale împotriva protestatarilor și populației din Capitală au fost respinse, mediul politic internațional susținând cu hotărâre revenirea la un cadru al dialogului democratic, ca singur garant al dezvoltării unei societăți libere și prospere”, a declarat șefa diplomației române, Oana Țoiu, pe pagina de socializare a MAE.

Expoziția poate fi vizitată sâmbătă și duminică, între orele 11:30 și 19:30, la sediul Biroului de Informare al MAE (Calea Victoriei nr. 88).