4 români și 100 milioane de dolari, pe grupul de WhatsApp „Sectorul 3”. „Astea te fac să te apropii mai mult” – interviu cu Raluca Ragab, partener într-un fond de investiții de până la 1 miliard euro

Investitoarea româncă Raluca Ragab (46 de ani) a lucrat 14 ani la banca americană Goldman Sachs, iar acum este partener în cadrul fondului de investiții european Eurazeo Growth, cu o valoare-țintă de 1 miliard de euro. Anul trecut ea a coordonat o finanțare de 100 de milioane de dolari obținută de startup-ul de roboți Dexory, fondat de 3 români, în Anglia. Într-un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, Raluca Ragab a explicat dacă și cât a putut conta originea românească a antreprenorilor și a reprezentantului fondului de capital.