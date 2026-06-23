40 de persoane s-au înecat în Franța în timpul valului de căldură. „Majoritatea victimelor sunt tineri” / Temperaturi record în mai multe țări europene

Parisul, acoperit de un strat de ceață și poluare, cu Turnul Eiffel și Bazilica Sacré-Cœur din Montmartre vizibile în fundal. O mare parte a Europei, inclusiv Franța, Spania și Italia, continuă să se confrunte cu un val de căldură record. Foto: Mustafa Yalcin / Anadolu / Abaca Press / Profimedia.

Patruzeci de persoane s-au înecat în ultimele zile în timp ce înotau în zone nesupravegheate din Franța, a declarat marți premierul francez, Sébastien Lecornu, în contextul în care oamenii din întreaga țară încearcă să se răcorească pe fondul valului de căldură record care afectează o mare parte a Europei, notează The Guardian.

„Ne confruntăm cu un fenomen tragic al înecurilor. Cele mai recente date pe care le-am primit indică 40 de decese începând din 18 iunie. Majoritatea victimelor sunt tineri”, a spus Sébastien Lecornu.

Lecornu urma să prezideze o reuniune de criză cu mai mulți miniștri pentru a discuta măsurile necesare în contextul valului de căldură sever de la începutul verii, care aduce în unele regiuni din vestul Franței temperaturi de până la 43 de grade Celsius.

„Traversăm un episod de o intensitate excepțională. În fiecare zi și în fiecare noapte sunt depășite recorduri locale și naționale de temperatură”, a declarat premierul francez.

Serviciul național de meteorologie din Franța, Météo-France, a anunțat că 54 de departamente au fost plasate sub cod roșu de caniculă, în timp ce căldura „sufocantă și epuizantă” afectează aproximativ jumătate din țară. Instituția a precizat că temperaturile înregistrate pe timpul nopții au fost cele mai ridicate de când au început măsurătorile meteorologice, în 1947.

Marți dimineață, indicele național de căldură din Franța – calculat ca media temperaturilor maxime înregistrate ziua și noaptea la 30 de stații meteorologice din țară – a atins nivelul record de 21,6 grade Celsius, potrivit datelor preliminare. Recordul anterior, de 21,4 grade, fusese înregistrat pe 25 iulie 2019.

Autoritățile din regiunea extinsă a Parisului le-au recomandat oamenilor să lucreze de acasă, pe cât posibil, și să evite călătoriile cu trenul.

„Rețeaua de transport este supusă unei presiuni puternice în perioadele de căldură extremă (…). Infrastructura feroviară nu poate rezista la temperaturi de peste 50 de grade”, a declarat presei Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France.

Canicula, care luni a dus la închiderea a aproximativ 1.350 de școli și care este considerată o posibilă cauză a morții a doi copii mici găsiți într-o mașină a familiei lor, este prognozată să continue până la sfârșitul săptămânii.

„Sunt așteptate noi recorduri de temperatură, inclusiv valori care ar putea depăși toate recordurile anterioare, indiferent de perioada anului”, a transmis Météo-France.

Temperaturile sufocante care afectează zone întinse ale Europei sunt cauzate de ceea ce Clair Barnes, cercetătoare în domeniul climei la Imperial College London, a descris drept o masă extinsă de aer fierbinte.

„Aduce aer cald din nordul Africii, din Sahara, iar acesta este motivul pentru care ne confruntăm cu o căldură atât de intensă”, a declarat Clair Barnes pentru Reuters. „Se deplasează foarte lent, ceea ce înseamnă că aproape nu există vânt sau briză.”

Canicula pune presiune și pe alte țări europene

În Anglia, unele școli și-au încheiat programul mai devreme marți, în timp ce Regatul Unit se pregătește pentru un val de căldură care ar putea stabili noi recorduri. Cum temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 40 de grade Celsius, serviciul meteorologic britanic a emis al doilea cod roșu de caniculă din istoria sa.

În Italia, ministrul sănătății a instituit alertă roșie de caniculă în 15 orașe, inclusiv în Milano și Roma.

În Germania, autoritățile au anunțat că numărul accidentelor produse în timpul înotului a crescut semnificativ în weekend, iar cinci persoane și-au pierdut viața.

Aproape întreaga Spanie se afla marți sub avertizări de caniculă, iar pentru zone din jurul orașului sudic Córdoba, al orașului nordic Bilbao și din unele părți ale regiunii nordice Cantabria au fost emise alerte roșii care avertizau asupra unui „pericol extraordinar”.

Luni, 101 dintre cele 828 de stații meteorologice din Spania au înregistrat temperaturi de cel puțin 40 de grade Celsius. La aproximativ 30 de stații, temperaturile au rămas peste 25 de grade pe timpul nopții de luni spre marți, ceea ce evidențiază intensitatea valului de căldură.

Situația a fost și mai gravă în provincia Almería, din sud-estul țării, unde temperaturile nu au coborât sub 30 de grade Celsius timp de trei nopți consecutive.

Valul de căldură a dominat titlurile presei locale. „Peste 72 de ore cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius”, a scris publicația La Voz de Almería. Într-un alt articol, ziarul a evidențiat efectele caniculei: „Almería nu doarme: o noapte infernală, cu temperaturi de peste 30 de grade și maxime care depășesc 40 de grade Celsius.”