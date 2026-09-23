400 de dolari amendă pentru călătorii care ascultă muzică tare în autobuzele din una dintre cele mai bogate țări din lume

Autoritățile din Singapore vor amenda cu până la 500 de dolari singaporezi (aproximativ 391 de dolari americani) pasagerii de autobuz care, începând de miercuri, ascultă muzică la volum ridicat, pun picioarele pe scaune sau mănâncă ori beau în interiorul vehiculelor, informează EFE, preluată de Agerpres.



Autoritatea pentru transport de suprafață a prosperului oraș-stat asiatic a anunțat această măsură într-un comunicat care menționează, de asemenea, sancțiuni de până la 5.000 de dolari singaporezi (aproximativ 3.920 de dolari) pentru „cele mai grave infracțiuni”, precum crearea de blocaje, pericole sau „murdărirea oricărei părți a unui autobuz public, a unui terminal de autobuze sau a unei stații de schimb”.



Noile reglementări, anunțate luni, vor transforma în infracțiuni „disconfortul și comportamentul perturbator” cu intenția de a „încuraja” respectul „între pasageri”.



Singapore, cea mai avansată economie din Asia de Sud-Est, se mândrește cu unul din cele mai moderne și controlate sisteme de transport public din regiune și are o rețea de metrou și trenuri suburbane care dispune în stații și vagoane de nenumărate camere de supraveghere.



În Singapore, infracțiuni precum „vandalismul” se pedepsesc cu până la trei ani de închisoare și opt lovituri de bici, în timp ce vânzarea de gumă de mestecat este interzisă.



Condus în mod semi-autocratic de Partidul Acțiunii Populare din momentul obținerii independenței față de Malaezia în 1965, Singapore are unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume și a adoptat reguli stricte pentru infracțiuni precum traficul de droguri, care primește pedepse ce pot merge până la spânzurare.

Țară insulară cu 6 milioane de locuitori, Singapore este unul dintre modelele de succes economic ale lumii.

Astăzi, Singapore se află în fruntea clasamentelor globale privind PIB-ul pe cap de locuitor.