419 idei, trei proiecte câștigătoare în concursul Solve for Tomorrow: Samsung susține inovatorii de mâine ai României

Samsung România anunță câștigătorii celei de-a cincea ediții a competiției naționale Solve for Tomorrow, care susține dezvoltarea competențelor STEM, antreprenoriale și digitale în rândul liceenilor. Programul, dedicat tinerilor între 16 și 19 ani, funcționează ca un accelerator educațional, în care ideile sunt dezvoltate și rafinate prin mentorat și expertiză din mediul de business și tehnologie, sprijinind elevii să își consolideze ideile și să le apropie de stadiul de soluții aplicabile.

Competiția a înregistrat anul acesta 419 proiecte înscrise la nivel național, în cele trei categorii tematice: Educație și diversitate prin tehnologie, Protecția mediului prin tehnologie și Schimbare socială prin sport și tehnologie. Dintre acestea, 25 de echipe au ajuns în finală.

Marele premiu a fost câștigat de echipa InSightEd, de la Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, pentru un proiect înscris la categoria „Educație și diversitate prin tehnologie”. InSightEd propune o soluție inovatoare pentru creșterea accesului elevilor nevăzători la educație de calitate. Soluția combină o aplicație mobilă bazată pe inteligență artificială cu o brățară inteligentă, oferind autonomie în procesul educațional prin comenzi vocale, tastatură Braille și gesturi.

Locul al II-lea a revenit echipei HearMe de la Liceul „Simion Mehedinți”, din Vidra. Soluția propusă de HearMe este o insignă inteligentă care traduce automat limbajul semnelor în voce și text, oferind persoanelor cu deficiențe de auz o comunicare fără bariere. Insigna include senzori care detectează mișcările mâinii și o mini-cameră care urmărește gesturile în timp real, datele fiind transmise prin Bluetooth către o aplicație mobilă.

Locul al III-lea a fost obținut de echipa WaveMotion, de la Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național I.L.Caragiale, Ploiești. Proiectul echipei WaveMotion vizează problema poluării apelor și a degradării ecosistemelor marine, iar soluția propusă este un robot subacvatic modular inteligent. Robotul poate analiza compoziția chimică a apei, cartografia zone subacvatice sau explora adâncimi extreme.

Pe lângă cele trei mari premii (Locul I, II și III), juriul a acordat și trei distincții speciale. Best Teacher Award – acordat profesorului coordonator Otilia Cercel de la echipa SafeStep de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu pentru implicarea excepțională și mentoratul oferit echipei; Social Media Ambassador Award – acordat echipei Vianu Cyber Security Club de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București, pentru creativitatea și coerența comunicării proiectului în mediul digital; Sports-Tech Ambassador Award – acordat echipei AstrideX de la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, București, pentru promovarea sportului ca instrument de schimbare socială prin tehnologie.

Ediția din acest an s-a desfășurat sub mesajul central „AI ideile. AI tehnologia. Fă-le să conteze”, subliniind rolul inteligenței artificiale ca instrument prin care ideile pot deveni soluții scalabile, iar soluțiile pot genera progres. Finaliștii au parcurs un program intensiv de dezvoltare care a inclus ateliere de design thinking, ateliere dedicate antreprenoriatului, gândirii critice și tehnicilor de prezentare, workshop-uri despre AI, deepfake și reziliență, precum și sesiuni de mentorat 1:1 cu specialiști din educație, business și tehnologie.

„Suntem inspirați de creativitatea, curajul și angajamentul tinerilor participanți la competiția Solve for Tomorrow. Proiectele lor arată că noua generație nu doar utilizează tehnologia, ci o transformă într-un instrument prin care pot răspunde unor nevoi reale ale comunităților. La Samsung, ne dorim să aducem inovația mai aproape de oameni și să colaborăm cu ecosistemele locale pentru a susține dezvoltarea ideilor care pot genera progres. Competiții globale precum Solve for Tomorrow contribuie nu doar la dezvoltarea unor soluții relevante, ci și la formarea viitorilor lideri ai inovației”, a spus Jaesung (James) Kim, Președinte Samsung Electronics România & Bulgaria.

„Solve for Tomorrow demonstrează, la fiecare ediție, că liceenii din România nu sunt doar utilizatori de tehnologie, ci creatori de soluții. Proiectele din acest an ne arată cum tehnologia – inclusiv inteligența artificială – poate deveni un instrument real pentru a transforma ideile în inițiative cu impact în comunitate. Ne bucură să vedem tineri Gen Z care folosesc tehnologia în mod creativ și responsabil, pornind de la probleme concrete și construind soluții relevante pentru viitor”, a declarat Simona Panait, Director Marketing Samsung Electronics România & Bulgaria.

La rândul său, Loredana Mihăescu, Programs Director, Junior Achievement România, a adăugat: „Pentru elevi, experiența Solve for Tomorrow înseamnă mai mult decât o competiție. Este un proces de învățare aplicată, în care își dezvoltă gândirea critică, spiritul antreprenorial și capacitatea de a lucra în echipă. Proiectele din acest an confirmă că atunci când tinerii primesc instrumentele potrivite, pot construi soluții relevante pentru comunitățile lor.”

Premiile oferite în cadrul competiției constau în gadget-uri și soluții tehnologice Samsung din cele mai noi game lansate, alături de bundle-uri educaționale menite să ajute elevii în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat și pentru admiterea la facultate.

Un program educațional cu impact național și global

Solve for Tomorrow este un program educațional global derulat de Samsung în peste 68 de țări, cu o tradiție de 15 ani la nivel internațional, prin care 3,3 milioane de elevi au fost sprijiniți să își dezvolte competențe STEM și abilități de rezolvare a problemelor reale.

În România, competiția a implicat, în cele cinci ediții desfășurate până în prezent, peste 4.300 de liceeni, consolidându-și poziția ca reper în zona educației aplicate și a inovației cu impact social. La finala din acest an au fost prezenți peste 130 de participanți, reunind membrii celor 25 de echipe finaliste și profesorii coordonatori, mentori și parteneri ai programului, invitați să ia parte la experiența Solve for Tomorrow și la atmosfera competiției.

Finala programului Solve for Tomorrow a fost organizată sustenabil, prin digitalizarea procesului de jurizare, eliminarea materialelor de unică folosință, înlocuirea sticlelor PET cu alternative reutilizabile, pentru a reduce consumul de resurse și emisiile de CO₂.

Ediția 2025–2026 a extins numărul de parteneriate pentru a consolida legăturile cu factorii guvernamentali, mediul de afaceri și comunitățile de elevi (asociații, cluburi de robotică), fiind organizată alături de Ministerul Educației și Cercetării, Junior Achievement România, Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Asociația Școlilor Particulare, Consiliul Național al Elevilor, RoboHub, precum și cu sprijinul partenerilor din mediul antreprenorial și tehnologic: Google România, 5 to go, Startarium și Impact Hub Bucharest.

Despre Solve for Tomorrow

Lansat în 2010, Solve for Tomorrow este o competiție unică prin care se încurajează gândirea inovatoare, munca în echipă și dezvoltarea unor idei de inovare socială care rezolvă cele mai urgente probleme ale comunității. Solve for Tomorrow s-a desfășurat în 68 de țări din întreaga lume, cu 3,3 milioane de beneficiari. Pentru mai multe detalii despre competiție și proiectele selectate, vizitați www.samsung.com/ro/solvefortomorrow.

Finala ediției 2025-2026 a fost organizată cu accent pe responsabilitate față de mediu. Evenimentul a integrat măsuri sustenabile: jurizarea s-a desfășurat digital, cu tablete în locul fișelor tipărite, economisind aproximativ 1 kg de hârtie și evitând circa 1,3 kg CO₂e; sticlele PET au fost înlocuite cu sticle reutilizabile din sticlă, reducând consumul cu aproximativ 5,7 kg de plastic (≈13,6 kg CO₂e); utilizarea farfuriilor din ceramică și a tacâmurilor din inox pentru cei 140 de participanți a eliminat încă aproximativ 5,6 kg de plastic (≈13,4 kg CO₂e). În plus, participanții au pregătit 50 de smoothie cu ajutorul unui „smoothie bike”, generând energie prin pedalare, iar echipele au fost transportate către locație cu un autobuz comun, în locul deplasărilor individuale cu mașina, reducând emisiile cu aproximativ 31 kg CO₂. Prin aceste inițiative, finala competiției a reflectat în practică valorile programului, care promovează soluții inovatoare pentru comunitate și un viitor mai sustenabil.



Despre Junior Achievement (JA) România

Junior Achievement (JA) România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. În 2025, organizația a urcat pentru a șaptea oară în Top 10 ONG-uri din lume și a primit a patra nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. În România, programele JA de tip applied learning sunt urmate anual de peste 307.000 de elevi și studenți din 1.949 de instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. Mai multe detalii: https://www.jaromania.org.

