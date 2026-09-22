5 aplicații care pot face viața părinților mai ușoară în timpul școlii, în newsletter-ul Good Tech de pe 23 septembrie

O dată cu începerea școlii a venit și perioada în care părinții devin un fel de project manageri ai familiei. Trebuie să știe orarul, ce teme are copilul, când are sport, când e ședința cu părinții și în care dintre cele cinci grupuri de WhatsApp s-a scris informația importantă. În ediția de mâine, 23 septembrie, din Good Tech, puteți găsi 7 recomandări de aplicații care pot rezolva toate aceste probleme.

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Există câteva instrumente care pot prelua din munca administrativă pe care o fac zilnic părinții și copiii, de la organizarea temelor și a programului până la gestionarea timpului petrecut pe telefon.

Unele dintre ele sunt aplicații pe care probabil le ai deja în telefon și pe care poate nu le folosești la maximum. Altele sunt instrumente dedicate organizării și pot deveni utile dacă familia are multe lucruri de ținut minte.

Ideea nu este să transformăm telefonul într-un centru de comandă pentru copil, ci să folosim tehnologia acolo unde chiar poate elimina câteva drumuri, mesaje, căutări și mesaje de genul „Ți-am spus ieri să…”.

Am ales, așadar, șapte aplicații care rezolvă șapte probleme destul de banale, dar foarte reale ale vieții de familie în timpul școlii. Nu este un clasament și nu trebuie să le instalați pe toate. Alegeți-le pe cele care răspund problemelor pe care le aveți voi acasă.

Toate detaliile, în ediția de mâine a Good Tech.