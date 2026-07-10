5 cărți care schimbă conversația, despre Franța de azi, în newsletter-ul HotBooks de duminică, 12 iulie

Pentru că se apropie 14 iulie și ne vom uita din nou spre Franța, haideți s-o facem prin intermediul unor cărți care surprind o societate în fierbere. Memoria, biografia, trecutul colonial, prezentul radical, dar și luciditatea nuanțată, introspecția și preocuparea pentru dialog de pe poziții opuse sunt punctele de intersecție. În ediția de duminică, 12 iulie, a newsletter-ului HotBooks, veți putea găsi 5 recomandări de carte despre Franța de astăzi.

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Statisticile de lectură din Franța arată un declin față de anii trecuți, dar cifrele par utopice în comparație cu România: francezii cu vârste între 25 și 34 de ani citesc, în medie, 27 de cărți pe an. Probabil că aici și-au spus cuvântul mediatecile, educația pro lectură și fondurile de stat, dar și prețul unic al cărții – conform Legii Lang, aflată în vigoare din 1981.

Însă Franța nu înseamnă doar Parisul care îngrașă toate statisticile. Mai sunt și Franța provincială profundă, Franța cartierelor-dormitor, Franța de peste mări și cea din memoria colectivă.

În newsletter-ul HotBooks de duminică, 12 iulie, ne propunem să deschidem toate aceste ferestre spre Franța contemporană prin intermediul a 5 cărți. Ele semnalează conversații mai largi, unele incomode, dar relevante pentru lumea de azi.

Iată câteva dintre recomandările pe care le veți găsi în newsletter:

Romanul unei adolescențe petrecute în provincie, între uzine proaspăt închise, într-o comunitate marcată de șomaj și dependențe, care și-a pierdut reperele. Bonus: Cupa Mondială din 1998 ca pretextul unei rare euforii colective.

,,Clubul de lectură al cartierului” și o poveste care dă voce arabului fără nume din Străinul lui Camus.

Un roman despre efectele mișcării #MeToo asupra vieții de zi cu zi, despre etichete și idiosincrazii, despre cultura anulării, despre îmbătrânire.

Un thriller cu filosofi.