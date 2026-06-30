5 indicii că o imagine este generată cu AI, în newsletter-ul Good Tech de pe 1 iulie

În urmă cu câțiva ani, imaginile generate cu inteligență artificială puteau fi recunoscute destul de ușor: oameni cu șase degete, text ilizibil sau fără sens sau obiecte deformate. Astăzi, modelele AI au evoluat astfel încât multe dintre fotografiile și videoclipurile pe care le vezi pe Facebook, Instagram, TikTok sau X pot părea credibile. În ediția de mâine, 1 iulie, a newsletter-ului „Good Tech” vorbim despre 5 indicii care ne pot ajuta să înțelegem că suntem în fața unor imagini făcute cu AI.

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Costul producerii de conținut generat cu AI a scăzut dramatic, iar internetul este tot mai inundat de ceea ce utilizatorii au început să numească AI slop, adică imagini, videoclipuri și texte generate în masă doar pentru a atrage atenția, distribuiri și venituri din reclame.

Imaginile și videoclipurile sunt prezentate drept reale, scoase din context sau folosite pentru a manipula emoțiile și a răspândi dezinformare. Iar pe măsură ce tehnologia devine tot mai bună, nu mai putem conta doar pe greșeli evidente pentru a le identifica.

Există, însă, câteva reflexe simple care te pot ajuta să privești mai critic conținutul pe care îl întâlnești online. Niciunul dintre ele nu îți va spune cu certitudine că o imagine sau un videoclip este generat cu AI, dar împreună îți pot oferi suficiente indicii încât să te oprești înainte să crezi sau să distribui ceva fals.

În ediția de mâine, 1 iulie, a newsletterului Good Tech, vorbim despre cinci lucruri la care merită să fii atent.