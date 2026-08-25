5 ponturi ca telefonul tău să te întrerupă mai puțin, în ediția de pe 26 august a newsletter-ului Good Tech

Am ajuns să avem o relație aproape simbiotică cu telefoanele noastre. Sunt tot timpul lângă noi și de cele mai multe ori sunt principalul motiv pentru care nu ne putem concentra pentru lucrurile pe care le avem de făcut. În ediția de mâine, 26 august, a newsletter-ului Good Tech vei găsi cinci sfaturi practice care te pot ajuta să gestionezi mai bine relația ta cu telefonul tău. Pentru a o primi pe mail trebuie să te abonezi.

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Telefonul tău nu te întrerupe pentru că are ceva important de spus. De cele mai multe ori, vrea doar să-ți amintească faptul că există: cineva a postat ceva, un magazin are o reducere, o aplicație vrea să revii la ea, iar o știre „importantă” tocmai a apărut. Nimic de aici nu e ceva ce nu mai poate aștepta, dar nu există filtrul ăsta pentru un smartphone construit să-ți atragă permanent atenția.

Problema nu sunt notificările în sine, ci faptul că le tratăm pe toate ca și cum ar avea aceeași prioritate. Un mesaj de la cineva drag, un email de la serviciu și ultima ofertă de la un magazin online ajung pe același ecran, cu același sunet și aceeași putere de a ne întrerupe ziua.

Nu cred că e realist să trăim analog, nici să-ți pui telefonul pe modul avion sau să renunți la notificări. Trebuie doar să-i explici cu ce are voie să te deranjeze și când. Modul focus, aplicații și câteva setări mai puțin evidente sunt suficiente pentru a opri telefonul din a fi o sursă constantă de distragere a atenției.