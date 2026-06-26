500.000 de „războinici ai dronelor”. Coreea de Sud vrea să revoluționeze armata pe modelul războiului din Ucraina

Dronă a Armatei Coreei de Sud în timpul unui exercițiu militar cu foc real la poligonul de antrenament Seungjin din Pocheon, la 30 de kilometri sud de granița cu Coreea de Nord. Sursă foto: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Coreea de Sud va extinde rapid capacitățile sale de operare și combatere a aparatelor aeriene fără pilot pentru a contracara amenințările venite din partea Coreei de Nord, inclusiv prin instruirea a 500.000 de „războinici ai dronelor” și distribuirea a zeci de mii de sisteme fără pilot către unitățile aflate în prima linie, a anunțat vineri Ministerul Apărării de la Seul, informează Reuters.

Potrivit planului anunțat, armata sud-coreeană va produce până în 2029 aproximativ 110.000 de drone destinate forțelor terestre, navale, aeriene și infanteriei marine, obiectivul fiind ca aceste aparate să devină echipamente standard pentru fiecare soldat.

„Dronele nu ar mai trebui să fie echipamente utilizate doar de un număr limitat de unități, ci un instrument universal de luptă”, a declarat ministrul Apărării, Ahn Gyu-back. Oficialul a adăugat că dronele ar trebui folosite de trupe ca o „a doua armă personală”.

Ministrul sud-coreean al Apărării a precizat că toate componentele vor fi produse în țară, fără utilizarea pieselor provenite din China, pe fondul preocupărilor legate de securitate.

„Dronele schimbă fundamental natura războiului”

Anunțul vine într-un moment în care atât Coreea de Sud, cât și Coreea de Nord își accelerează investițiile în tehnologia dronelor, influențate de lecțiile învățate din războiul din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu, unde sistemele fără pilot s-au dovedit a fi factori decisivi pe câmpul de luptă.

„Dronele ieftine, operate în număr mare, schimbă fundamental natura războiului”, a afirmat Ahn, avertizând că și Coreea de Nord își dezvoltă rapid propriile capacități în acest domeniu, sporind amenințările la adresa obiectivelor militare și civile din Sud.

Planul prezentat de Seul include și extinderea sistemelor antidronă, precum armele cu laser și cele cu microunde de mare putere. De asemenea, reorganizarea operațiunilor astfel încât fiecare ramură a armatei să poată desfășura misiuni de supraveghere și atac folosind drone, în loc să se bazeze pe un comandament centralizat.

Un înalt oficial al apărării a declarat că armata va acționa rapid pentru a achiziționa peste 20.000 de drone ieftine, de unică folosință, și pentru a introduce sisteme de tip „roi” bazate pe inteligență artificială (IA) și drone care pot survola o zonă, să aștepte identificarea unei ținte și să o atace prin autodistrugere.

Declinul demografic, o problemă pentru armată

Ministerul Apărării de la Seul a anunțat și modificarea regulilor de achiziții pentru a accelera integrarea tehnologiilor dezvoltate în sectorul civil și pentru a sprijini apariția unei industrii naționale puternice în domeniul dronelor.

Programul de extinderea are loc pe fondul unui context politic sensibil legat de operațiunile cu drone desfășurate sub administrația anterioară. O instanță sud-coreeană l-a condamnat luna aceasta pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la 30 de ani de închisoare pentru o incursiune a unei drone militare în Coreea de Nord, despre care procurorii au afirmat că avea scopul de a justifica încercarea sa de a institui legea marțială în 2024.

Actuala administrație condusă de președintele Lee Jae Myung a desființat structura responsabilă de operațiunile cu drone, iar noul plan prevede înlocuirea acesteia cu o nouă organizație axată pe politici, dezvoltarea capabilităților și sprijin logistic, în timp ce operațiunile propriu-zise vor fi transferate către unitățile militare.

În paralel, Coreea de Sud se confruntă cu presiuni generate de declinul demografic, care reduce numărul potențialilor recruți, ceea ce determină armata să se bazeze mai mult pe automatizare și sisteme fără pilot pentru a-și menține capacitățile de luptă.