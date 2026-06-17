„53%” șanse ca AUR să voteze Guvernul Veștea, susține Mohammad Murad: „PNL sau PSD au fost în contact cu diverși colegi”

Deputatul AUR Mohammad Murad, care se arătase deschis să susțină Guvernul Veștea, a declarat că „simte că se întâmplă ceva pozitiv” în partid și că există „53%” șanse ca parlamentarii formațiunii să sprijine în cele din urmă învestirea cabinetului condus de liberal.

Miercuri seară, la Antena 3, Murad a spus că „e momentul în care să scăpăm de acel mod de a face politică stil Bolojan”.

Întrebat ce șanse are Guvernul Veștea să primească voturile AUR pentru învestire, deputatul a indicat un procent de „53%”, dar a precizat că estimarea sa nu vine în urma unor discuții cu liderul partidului, George Simion, care „de 12 ore aproape a comunicat foarte puțin cu noi”.

„Eu, personal, am vorbit cu domnul președinte și i-am explicat că nu este momentul în care să cerem sau să facem negocieri pe funcții și pe ministere, și pe altele. Țara are nevoie de noi. Este un moment care depășește platforma politică și intrăm pe platforma națională, de interes național, și cred că e un moment în care oprim aceste jocuri politice (…). Sigur că vom pierde niște voturi”, a adăugat Mohammad Murad.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă președintele Nicușor Dan a încercat să ia contact cu AUR pe fondul negocierilor din ultimele 48 de ore.

„Cu mine, personal, nu. Nici cu alți colegi cu care am vorbit. N-am nicio informație în acest sens, dar, sigur, alți parlamentari sau din conducerile PNL sau PSD au fost în contact cu diverși colegi de-ai noștri din București (…) și vorbim”, a răspuns deputatul AUR Mohammad Murad.

Ce spusese conducerea partidului

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, declarase că Guvernul Veștea „nu va primi niciun vot” de la AUR. Totodată, el respinsese speculațiile potrivit cărora Mohammad Murad ar putea aduce 15 voturi de la AUR pentru cabinetul Veștea.

„Este o informație scăpată la disperare de gruparea prezidențială. Mohammad Murad este solidar cu noi în deciziile noastre, el a criticat în repetate rânduri programul economic al programului Bolojan”, a afirmat Petrișor Peiu, la Digi24.

Într-o postare miercuri după-amiază pe Facebook, în care nu l-a menționat pe Murad, președintele partidului a declarat că printre cei 90 de parlamentari ai partidului nu există „trădători”.

„AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători”, a spus George Simion.