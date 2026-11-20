Una dintre licitațiile dedicate Crăciunului aduce la Artmark o cantitate impresionantă de argint: aproape 60 de kilograme! Raportate la cotația metalului, prețurile de pornire ale tuturor pieselor de argint din acest eveniment pot face atractivă achiziția unor obiecte de colecție a căror valoare intrinsecă este garantată.

Potrivit Silver Institute (asociație internațională a industriei, care publică din 1990 raportul anual World Silver Survey) este preconizat ca, în 2026, pentru al șaselea an consecutiv, cererea mondială de argint să depășească oferta… „Licitația de Crăciun. Artă Decorativă și Obiecte din Argint” este programată în data de 9 decembrie și se va desfășura exclusiv online, pe Platforma Artmark Live. Dar expoziția și impresionantele piese din această colecție pot fi vizitate la Galeriile Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, locul unde arta are mereu intrare liberă (zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00).

O raritate a licitației, în ceea ce privește șansa unei achiziții deosebite, este și carafa Moser, obiect ce vine din lumea meselor de gală de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Impresionantul vas de colecție, din sticlă rubinie, emailată și aurită, decorat cu ghinde și o pasăre din argint, a fost realizat de una dintre cele mai cunoscute manufacturi de sticlă de Boemia și are în licitația Artmark un preț de pornire de 3.000 de Euro. În 1873, Franz Joseph I, împărat al Austriei și rege al Ungariei, i-a acordat lui Ludwig Moser dreptul de a furniza sticlărie curții imperiale. Astfel de piese făceau parte din cultura servirii la mesele aristocrației și ale caselor domnitoare. Muzeul Sticlei Moser (Cehia) păstrează o carafă asemănătoare, din jurul anului 1885, iar pe piața internațională o astfel de piesă e estimată la 8.000 de Euro. Selecția acestei licitații speciale Artmark este completată de creații Baccarat, Lalique, Rosenthal, Sèvres și Murano. Între alte piese remarcabile se numără și o pereche de sfeșnice realizată de celebrul argintar englez Paul Storr, la Londra, în jurul anului 1809, o monumentală pereche de sfeșnice cu cinci lumini a atelierului german Deyhle Gebrüder, precum și centre de masă, candelabre, fructiere și obiecte de servire realizate în ateliere franceze, engleze, italiene și austro-ungare.

O atenție aparte merită și piesele argintarului parizian Marc-Augustin Lebrun, decorate cu blazonul contelui de Uribarren, mărturii ale rafinamentului și prestigiului argintăriei de reprezentare.

Catalogul „Licitației de Crăciun de Artă Decorativă și Obiecte din Argint” este disponibil și el deja, pe site-ul artmark.ro, unde pot fi depuse ofertele, după realizarea unui cont gratuit, aici.

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