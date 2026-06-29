63% dintre angajații din România și-ar schimba locul de muncă pentru un birou pet-friendly

Un nou studiu realizat de Mars, Incorporated în rândul a peste 16.000 de angajați din Europa arată că mai mult de o treime (36%) dintre respondenți consideră politicile pet-friendly mai importante decât beneficiile tradiționale oferite la locul de muncă.

71% dintre angajații europeni, care spun că ar fi mai predispuși să își ia un animal de companie dacă angajatorul ar oferi politici mai favorabile pentru proprietarii de animale, afirmă că ar lua în considerare schimbarea locului de muncă dacă li s-ar permite să vină cu animalul la birou.

81% dintre angajații europeni spun că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la locul de muncă.

Un nou studiu realizat de Mars, Incorporated, lider global în produse și servicii pentru îngrijirea animalelor de companie și producător al unor branduri îndrăgite precum PEDIGREE® și WHISKAS®, dezvăluie că pentru angajații din România, posibilitatea de a veni la birou împreună cu animalul de companie nu mai este doar un beneficiu extra, ci devine un criteriu tot mai important în alegerea unui loc de muncă. Astfel, 63% dintre respondenți spun că ar lua în calcul schimbarea locului de muncă pentru un altul care le-ar permite să își aducă animalul de companie la birou, al treilea cel mai mare procent din Europa.

Datele provin din raportul Pet-Friendly Advantage (PFA), realizat în rândul a peste 16.000 de angajați din 16 țări europene, inclusiv 1.000 din România, și evidențiază rolul pe care politicile pet-friendly îl pot avea în creșterea stării de bine a angajaților, consolidarea culturii organizaționale și retenția talentelor.

Birourile pet-friendly câștigă teren în fața beneficiilor tradiționale

În contextul în care 87% dintre angajații din România spun că animalele de companie contribuie la o atmosferă mai relaxată la birou, nu este de mirare că cererea pentru birouri pet-friendly concurează cu beneficiile tradiționale de birou și, în unele cazuri, chiar le depășește.

47% dintre respondenții din România spun că ar prefera existența unor politici pet-friendly în detrimentul unor beneficii personale precum reducerile pentru angajați, programele de tip cycle-to-work, gustările gratuite sau activitățile sociale organizate după program. Un procent similar (43%) consideră aceste politici chiar mai importante decât beneficiile extinse precum concediul parental suplimentar sau asigurarea medicală privată.

Mai mult, angajații din România sunt cei mai predispuși din Europa să caute în mod activ locuri de muncă la companii care au politici pet-friendly: 44% dintre respondenții români spun că urmăresc în mod activ oportunități de angajare oferite de astfel de companii, comparativ cu media europeană de 33%.

Generațiile tinere sunt cele care accelerează această schimbare: 58% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani caută în mod activ informații despre politicile pet-friendly atunci când își caută un loc de muncă, comparativ cu 45% în rândul persoanelor de peste 55 de ani.

Toate acestea arată că politicile pet-friendly devin un element tot mai important pentru companiile care își doresc să atragă și să păstreze talentele de astăzi și de mâine.

Politicile pet-friendly arată că unei companii îi pasă de oameni, dar angajații au dificultăți în a găsi detalii despre aceste beneficii în anunțurile de angajare

Pentru angajatori, argumentele în favoarea unor politici pet-friendly sunt din ce în ce mai solide, mai ales în contextul în care tot mai multe companii solicită revenirea angajaților la birou. Pentru proprietarii de animale de companie, acest lucru poate aduce provocări suplimentare legate de îngrijirea patrupezilor pe parcursul zilei. Jumătate dintre angajații europeni (50%) consideră că organizațiile care permit prezența animalelor de companie la birou sunt mai receptive la nevoile angajaților în contextul revenirii la munca de la birou. În România, procentul este chiar mai ridicat, ajungând la 54% dintre angajați. În plus, atât la nivel european, cât și în România, o treime dintre respondenți (33%) spun că existența unei politici clare și bine gestionate privind animalele de companie la birou este un semn că organizația se preocupă cu adevărat de starea de bine a angajaților.

Totodată, în România, 45% dintre angajați spun că lucrează pentru companii care au politici pet-friendly, însă acestea nu sunt menționate în anunțurile de recrutare, ceea ce sugerează că multe companii pierd oportunitatea de a evidenția un beneficiu apreciat de candidați.

„La Mars înțelegem de mult timp impactul pozitiv pe care animalele de companie îl pot avea la locul de muncă”, a declarat Paolo Rigamonti, Președinte Regional, Mars Pet Nutrition Europe. „Acum, noile date din raportul nostru Pet Friendly Advantage arată acest lucru și mai clar: birourile pet-friendly susțin starea de bine, consolidează cultura organizațională și sunt din ce în ce mai importante pentru atragerea și retenția talentelor.”

Raportul include și recomandări practice pentru companiile care își doresc să implementeze propriile politici pet-friendly. Acestea fac parte din inițiativa de lungă durată ORAȘE MAI BUNE PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE™ a Mars, care promovează comunități mai prietenoase cu animalele de companie în locurile în care oamenii locuiesc, lucrează și își petrec timpul liber.

Raportul complet Pet-Friendly Advantage (PFA) poate fi descărcat aici.

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DESPRE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Pe baza cifrei de afaceri nete cumulate a Mars și Kellanova din 2025, compania este în prezent o afacere de familie cu venituri de peste 65 de miliarde de dolari, având un portofoliu divers de produse alimentare și gustări de calitate care încântă milioane de oameni în fiecare zi, precum și produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite branduri la nivel global, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M’S®, SNICKERS®, ORBIT®, Pringles®, Cheez-It® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale, ce include BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ și ANICURA™, oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars — Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate — inspiră cei 170.000 de Asociați ai companiei să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

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DESPRE STUDIU

Cercetarea a fost comandată de Mars, Incorporated și realizată de Censuswide. Studiul a inclus 16.006 angajați cu vârsta de peste 18 ani din 16 piețe europene și s-a desfășurat în perioada 31 martie – 15 aprilie 2026, inclusiv în rândul a 1.000 de respondenți din România, care lucrează în birouri sau în format hibrid.

Articol susținut de Mars