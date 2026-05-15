65 de oameni au murit după ce un focar de Ebola a izbucnit în Congo. Nu există vaccin pentru tulpina depistată

Cadre medicale echipate cu costume de protecție îngrijesc un pacient bolnav de Ebola, aflat într-un cort de izolare în Beni, Republica Democrată Congo, 13 iulie 2019. Foto: Jerome Delay / AP / Profimedia

Un focar de Ebola a provocat moartea a 65 de persoane în Republica Democrată Congo, au anunțat oficialii din domeniul sănătății, conform The Guardian.

Până în prezent, în provincia Ituri, afectată de conflicte și situată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud, au fost raportate 246 de cazuri suspecte de febră hemoragică.

Ministerul Sănătății din Uganda a anunțat că a confirmat, la rândul său, un focar al bolii și că un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit într-un spital din Kampala după ce călătorise din Republica Democrată Congo.

Oficialii au declarat că sunt îngrijorați de riscul extinderii focarului. Provincia Ituri găzduiește mai multe orașe miniere, unde circulația oamenilor este constantă, ceea ce face dificil controlul bolilor infecțioase.

Ebola este o boală gravă, cu o rată ridicată a mortalității. Virusul se transmite prin contact direct cu fluide corporale, precum sângele sau voma persoanelor infectate, dar și prin contact cu cadavrele acestora, inclusiv în timpul pregătirilor pentru înmormântare.

Republica Democrată Congo s-a confruntat cu 16 focare de Ebola de la identificarea virusului în țară, în 1976. În mod obișnuit, a fost vorba despre tulpina Zair a virusului Ebola, pentru care există vaccinuri disponibile.

Totuși, oficialii din sănătate din RDC au precizat că probele analizate aparțin tulpinii Bundibugyo, pentru care nu există un vaccin autorizat. Au mai existat două focare provocate de virusul Bundibugyo, în 2007 și 2012.

În timpul focarului din vestul Africii, din perioada 2014-2016, au fost estimate aproximativ 28.000 de cazuri și 11.000 de decese.