7 funcții din Google Maps pe care merită să le folosești, în newsletter-ul Good Tech de pe 15 iulie

Pentru mulți dintre noi, Google Maps este aplicația pe care o deschidem aproape fără să ne gândim atunci când plecăm de acasă. O folosim ca să ajungem din punctul A în punctul B, să evităm traficul sau să căutăm un restaurant. În ediția de mâine, 15 iulie, a newsletterului Good Tech veți putea găsi alte 7 utilizări ale Google Maps, la fel de importante.

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Dincolo de navigație, Google Maps ascunde o mulțime de funcții care îți pot face viața puțin mai ușoară. Poți alege trasee care consumă mai puțin combustibil sau baterie, poți descărca hărți pentru vacanțe fără grija semnalului, îți poți salva locul unde ai parcat sau îți poți crea liste cu toate locurile pe care vrei să le vizitezi.

Sunt funcții care nu sar în ochi și pe care Google nu prea se obosește să le explice. Tocmai de aceea, mulți utilizatori nu ajung să le descopere niciodată, deși ele sunt deja în aplicația pe care o au instalată de ani de zile.

În ediția de mâine din Good Tech am adunat șapte dintre cele mai utile astfel de funcții și vom vedea cum le activezi și în ce situații merită să le folosești. Sunt mici trucuri care nu îți cer să instalezi nimic nou, dar care îți pot economisi timp, baterie și, uneori, chiar bani.