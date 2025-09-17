lovedeco.ro : 7 piese la reduceri, de la Mömax care îți pot transforma locuința. Doar azi și mâine sunt reduse

7 piese la reduceri, de la Mömax care îți pot transforma locuința. Doar azi și mâine sunt reduse | Sursa foto - moemax.ro

Oricine a trecut vreodată printr-o reamenajare știe că nu trebuie să schimbi tot ca să simți că locuiești într-un spațiu nou. Uneori, o canapea bine aleasă, o lampă spectaculoasă sau o comodă cu personalitate sunt suficiente să îți transforme total locuința, fără să modifice și soldul bancar.

De aceea, deschiderea primului magazin Mömax din București, care are loc mâine, 18 septembrie, vine cu o promisiune: mobilier și decorațiuni gândite pentru viața reală, la prețuri accesibile. Bonus: 20% reducere la toate produsele selectate, pentru membrii Bonus Club, dar și un super concurs: poți câștiga 40.000 de lei și să-ți mobilezi casa! Intri azi pe site, faci o listă cu ce ai nevoie și mâine mergi în magazin și le probezi, le analizezi și pleci cu ele acasă 🙂

Citește articolul integral pe lovedeco.ro

Articol susținut de Mömax

