72 de ore sub dărâmături: Cum au fost salvați doi copii de 11 ani în Venezuela

Militarii păzesc căile de acces în statul La Guaira, unde utilaje grele lucrează la degajarea dărâmăturilor lăsate în urmă de cele două cutremure. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

La 72 de ore după cele două cutremure devastatoare, preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunţat salvarea unui copil de 11 ani, informează AFP, conform News.ro

Un băieţel a supravieţuit în mod miraculos şi a fost scos în viaţă din dărâmăturile din nordul ţării.

„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viaţă în Caraballeda. În acest moment, fiecare viaţă este o sursă de speranţă pentru Venezuela”, a scris aseară târziu pe X preşedinta interimară Delcy Rodriguez, ataşând la mesajul său o înregistrare video a salvării.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Sâmbătă, un alt copil, tot în vârstă de 11 ani, pe nume Moisés, a fost salvat din regiunea La Guaira, după ce echipele de intervenție au petrecut ore întregi încercând să ajungă la el, potrivit CNN.

„Moisés a fost salvat în viață și este în afara oricărui pericol!”, a transmis Unitatea Națională pentru Gestionarea Riscului de Dezastre (UNGRD) din Columbia, care a participat la operațiunea de salvare. „După șase ore de intervenție extrem de precisă, salvatorii noștri au ajuns la băiat, aflat la trei metri sub dărâmături, și l-au evacuat în siguranță.”

Bilanțul deceselor urcă la 1.430

Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5 care au lovit miercuri nordul statului au lăsat o scenă devastatoare, nenumărate clădiri prăbuşindu-se, în special în La Guaira. Numărul morţilor a crescut la 1.430 sâmbătă, a anunţat preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez. Rodriguez, fratele lui Delcy Rodriguez, a raportat 3.238 de răniţi.

La Geneva, şeful departamentului de ajutor umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt dispărute. Prin urmare, se aşteaptă ca numărul victimelor să „crească considerabil”, în contextul „unei operaţiuni de salvare extrem de complexe”.

Cel puţin 28 de persoane de naţionalitate sau origine portugheză, şapte chinezi, şase spanioli, doi brazilieni, un chilian şi un italo-venezuelan se numără printre morţi. Preşedinta Delcy Rodriguez a fost huiduită vineri lângă o clădire prăbuşită într-un cartier bogat din Caracas. Cutremurele au fost resimţite până în Columbia şi Brazilia.

De atunci, au fost raportate peste 300 de replici. Venezuela este o ţară expusă riscului de cutremure, chiar dacă nu a mai fost înregistrat niciun cutremur major acolo din 1997.