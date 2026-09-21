Surpriza găsită într-un mic apartament din Paris după evacuarea chiriașului. Probabil caz de „sindrom Noe”

Activiștii pentru drepturile animalelor au descoperit peste 75 de pisici într-un mic apartament din Paris, a scris luni presa franceză preluată de agenția de presă DPA.

În urma evacuării forțate a unei locuințe sociale din arondismentul 15, poliția și un executor judecătoresc au solicitat sprijinul asociației caritabile YouCare, a relatat publicația Le Parisien.

Joi, voluntarii au găsit 75 de pisici în apartamentul de 50 de metri pătrați, a spus președintele organizației, Thomas Moreau.

Animalele trăiau în condiții improprii, iar unele dintre ele au fost duse la o clinică veterinară. „Pui de pisică morți au fost găsiți în congelator”, a mai spus Moreau, potrivit Agerpres.

Organizația nu a putut prelua toate pisicile și a lansat un apel la ajutor. Aproximativ 30 de pisici au rămas temporar în apartament urmând să fie îngrijite de voluntari.

Președintele asociației a declarat că incidentul reprezintă un caz probabil de hoarding de animale. În Franța, este cunoscut sub denumirea „sindromul Noe”, termen derivat de la personajul biblic Noe și de la arca acestuia.

Persoanele care suferă de această afecțiune psihiatrică strâng un număr mare de animale de companie într-un spațiu restrâns, fără a fi în măsură să le îngrijească, să le hrănească sau să le ofere tratament medical adecvat.

Pisici într-un apartament. Imagine ilustrativă. FOTO: © Anna Krivitskaia | Dreamstime.com