8 milioane de cărți distruse într-un singur atac al Rusiei asupra Ucrainei. „Inamicul încearcă să ne mistuie educația și cultura”

Un atac efectuat de forțele ruse în weekend asupra unui depozit din nord-estul Ucrainei a distrus opt milioane de cărți, conform anunțului făcut luni de editura Ranok, care reclamă un atac asupra culturii ucrainene, a scris AFP.

Nu este prima oară când forțele ruse lovesc un centru major de carte, iar Kievul a acuzat Moscova că vizează astfel de locații în mod deliberat.

„Asta este cea mai mare pierdere pentru infrastructura de carte a Ucrainei de la începutul războiului pe scară largă”, a declarat editura Ranok.

Un „atac asupra educației și culturii ucrainene”

Un reporter AFP a văzut cum interveneau pompierii sâmbătă pentru lichidarea incendiului de la depozitul din Harkov, la câteva ore după un atac rusesc cu rachete și drone.

„Peste 8 milioane de cărți au fost distruse în incendiu, printre care și manuale pentru copii”, a declarat Ranok în comunicatul postat pe rețelele sociale.

„Inamicul încearcă să ne mistuie educația și cultura”, a reclamat editura.

Directorul editurii, Viktor Kruglov, a catalogat incidentul drept un „atac asupra educației și culturii ucrainene”.

Luna trecută, într-un atac efectuat de forțele ruse asupra unui depozit din apropiere de Kiev au ars 800.000 de cărți, conform editurii, al cărei portofoliu include și lucrări ale unor nume ca George Orwell și Barack Obama.

Pe parcursul războiului lansat împotriva Ucrainei în februarie 2022, Rusia a atacat frecvent muzee, galerii, studiouri de film, biserici și alte situri ucrainene de importanță culturală.