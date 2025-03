Un critic al lui Donald Trump vorbește despre lucrurile bune pe care acesta le face. Care sunt politicile pe care le laudă

Un dialog despre administrația Trump, între doi editorialiști ai The New York Times (NYT), Bret Louis Stephens și Gail Collins, a fost publicat, luni, sub forma unui articol de opinie, de către publicația americană.

„Știu că de cele mai multe ori ești un critic al lui Trump, dar spune-mi ce anume din ce face/a făcut îți place”, l-a întrebat Gail Collins pe Bret Louis Stephens, un editorialist conservator cunoscut pentru opiniile sale critice la adresa președintelui SUA.

„O mulțime de lucruri”, a spus acesta și a dat câteva exemple, printre care și faptul că Donald Trump a constrâns Mexicul să predea, în cele din urmă, justiției americane principalii gangsteri ai cartelurilor.

Jurnalistul se referă la acțiunea din februarie 2025, când Mexicul a extrădat 29 de membri ai cartelurilor de droguri în Statele Unite la indicația președintelui american. Printre persoanele extrădate a fost și Rafael Caro Quintero, „unul dintre cei mai malefici șefi de cartel din lume”, așa cum l-a numit Casa Albă, potrivit CNBC.com.

Alte exemple date de editorialistul NYT sunt faptul că SUA, sub administrația Trump, „au luat, în sfârșit, în serios amenințarea Houthi la adresa comerțului global” și că „au devenit duri cu Iranul”.

De asemenea, Bret Louis Stephens vede abolirea programelor DEI contraproductive din armată și din alte agenții federale ca un lucru bun. Acțiunea a atras însă criticile apărătorilor drepturilor civile care au spus că orice reducere a DEI ar fi o lovitură dată eforturilor depuse pentru a asigura politici echitabile.

Editorialistul NYT vede un lucru bun și în faptul că Trump a oferit administrației de la Universitatea Columbia o scuză bună pentru a lua în serios problema antisemitismului din școală.

În martie, Trump a retras 400 de milioane de dolari în granturi de cercetare şi alte finanţări din cauza modului în care universitatea a gestionat protestele faţă de campania militară a Israelului în Gaza. Ca o condiţie pentru a restabili, oficialii federali au cerut universităţii să adopte imediat nouă reforme separate ale politicilor sale academice şi de securitate, scrie News.ro.

Alte exemple date de editorialist sunt promovarea de către Trump a unei prelungiri a reducerilor fiscale din 2017 și adoptarea unei legi privind cheltuielile care să evite închiderea guvernului.