După ce ministrul Sănătății Rogobete a panicat oamenii pe Facebook anunțând mobilizarea a 6 spitale pentru un avion care s-a întors pe Otopeni, putem anunța că Rogobete nu va mai fi ministru. Și că toți vom muri. Nu acum, la un moment dat

Într-un act prin care a vrut să semnaleze că lucrează, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat duminică seară pe Facebook că „a implicat” 6 spitale „pentru a preveni o situație critică” în cazul unui avion al companiei HiSky, care a anunțat că revine la București. Anunțul a panicat, prin bizareria lui și venind de la cineva care nu discută situații aviatice, dar e responsabil de îngrijirea medicală la nivelul României.

Un avion al companiei HiSky, pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat probleme tehnice, iar pilotul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. La bord se aflau 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Cum a speriat Alexandru Rogobete pe toată lumea

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat pe Facebook că avionul are probleme și apoi a postat tot pe Facebook, cu un semn de exclamare roșu înainte: „Pentru a preveni o situație critică și pentru a asigura, dacǎ situația o impune, o coordonare rapidă și eficientă, am convocat la Ministerul Sănătății o celulă de criză cu principalele spitale de urgență din București”. A nominalizat spitalele.

Oamenii nu sunt obișnuiți să comunice Ministerul Sănătății în cazul unui avion. Nu sunt obișnuiți, pentru că asta nu se întâmplă în Europa și nici în lume. Dar pentru că s-a întâmplat, știrea a căpătat imediat anvergură: „Dacă nu e grav, nu s-ar fi pronunțat ministrul că a mobilizat 6 spitale”. Realizați ce a fost în sufletul familiilor celor 186 de oameni din avion?

Un senzor nu înseamnă, neapărat, o depresurizare

La sol, lipsiți de informații, fiecare a interpretat cum a putut. Dar numai Alexandru Robogete s-a apucat să posteze pe Facebook.

În comunicatul oficial al aeroportului „Henri Coandă” s-a precizat că pilotul „a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei”. Un senzor nu înseamnă neapărat o depresurizare. Putea fi un senzor defect. Nu existau date. Nu avea cum să existe. De aceea, în toată lumea civilizată, oficialii nu vorbesc în timp real. Conform senzorilor, SUA a atacat cu rachete nucleare Uniunea Sovietică în 1983. Noroc că nu era tura lui Alexandru Rogobete, ci a lui Stanislav Petrov, un inginer rus care și-a dat seama că poate fi o alarmă falsă. A fost o alarmă falsă.

„Aeronava a aterizat în condiții de siguranțǎ și nu este necesarǎ intervenție medicalǎ!”

În cazul avionului HiSky, cu 186 de oameni la bord, a intervenit Raed Arafat la Digi, după ce șeful DSU a realizat că lucrurile o iau razna. Arafat a spus că nu se așteaptă probleme la aterizare. Și a explicat că nu a intervenit tocmai ca să nu panicheze. Lasă că a intervenit înainte însuși ministrul Sănătății.

Avionul a aterizat în siguranță. Neobosit, Alexandru Rogobete a scris pe Facebook: „UP-date: Aeronava a aterizat în condiții de siguranțǎ și nu este necesarǎ intervenție medicalǎ!”.

Bine că a aterizat. Dar cu ultima parte, că „nu este necesarǎ intervenție medicalǎ!”, nu suntem neapărat de acord. Poate că e nevoie de o intervenție de specialitate. La Ministerul Sănătății.

Niciun ministru responsabil al Sănătății nu înspăimântă oamenii, băgându-se într-un domeniu pe care nu-l stăpânește, în lipsa unor informații complete, doar ca să semnaleze că lucrează.

În încheierea acestui nou episod din „societatea spectacolului”, promovată de rețelele sociale, se pot trage câteva concluzii: la un moment dat, Alexandru Rogobete nu va mai fi demnitar al statului român. Și noi toți o să murim, că oamenii mor. E cert, alertați cele 6 spitale, puteți da pe Facebook, domnule ministru.