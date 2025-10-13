Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat „reînnoirea uniformelor STB” și le-a și prezentat. Instituția îl contrazice și vorbește despre „resurse bugetare”

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat în 24 septembrie că „reînnoim și uniformele controlorilor STB”. Într-un răspuns pentru HotNews, Societatea de Transport București (STB) a transmis că în realitate nu a început procedura de achiziție pentru noile uniforme, iar acest lucru se va întâmpla doar „în funcție de resursele bugetare”. Contactat de HotNews, Stelian Bujduveanu nu a răspuns pentru a oferi un punct de vedere.

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu (PNL), a publicat în 24 septembrie pe Facebook o serie de fotografii cu ceea ce a prezentat ca fiind noile uniforme ale controlorilor STB.

„STB se schimbă pentru voi, bucureșteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi și moderne, acum facem următorul pas: reînnoim și uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritați un transport civilizat, în condiții civilizate. Avem grijă de București și de toți cei care folosesc transportul în comun”, a scris Bujduveanu pe Facebook.

STB spune că doar „ia în considerare introducerea de uniforme pentru controlori”

După anunțul primarului, HotNews a cerut STB detalii despre noile uniforme ale controlorilor, cum ar fi costul acestora și numărul lor.

„Ele (n. red.: modelul acestora) au fost prezentate publicului în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, într-o etapă de proiect, pentru a integra și opiniile bucureștenilor. Proiectul va fi implementat în funcție de resursele bugetare și priorități, după lansarea procedurii de achiziție”, scrie în răspunsul STB, transmis către HotNews la finalul săptămânii trecute, semnat de directorul general al instituției, Andrei Dinculescu-Bighea.

„După modernizarea flotei cu vehicule verzi și prietenoase cu mediul, STB ia în considerare introducerea de uniforme pentru controlori. Acestea nu reprezintă doar o ținută vestimentară, ci un simbol al respectului față de călători și al profesionalismului pe care dorim să îl consolidăm”, a transmis STB.

Instituția a adăugat și că „noile modele sunt concepute în acord cu identitatea vizuală a STB, pentru a transmite o imagine unitară, modernă și coerentă”.