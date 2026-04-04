„A avut loc un incident regretabil la stadion”. Cel puțin un mort și zeci de răniți înainte de un meci de derby în Peru

Polițiști la intrarea în Stadionul Alejandro Villanueva, în timp ce rudele așteaptă vești după un accident petrecut în tribune, unde suporterii echipei Alianza Lima își încurajau echipa în ajunul meciului împotriva echipei Universitario, la Lima, pe 3 aprilie 2026. Sursă foto: Connie FRANCE / AFP / Profimedia

Cel puțin o persoană a murit și 47 au fost rănite vineri, dintr-un motiv încă necunoscut, într-un stadion din Lima, în timpul unei adunări a suporterilor în ajunul unui meci de fotbal, a anunțat ministrul peruvian al Sănătății, relatează AFP.

„A avut loc un incident regretabil la stadion, în urma căruia 47 de persoane au fost rănite (…) și, din păcate, s-a înregistrat un deces”, a declarat ministrul Juan Carlos Velasco pentru presă, fără a preciza ce s-a întâmplat.

Dintre răniți, dintre care trei minori, 39 de persoane au fost spitalizate. Trei dintre acestea se află în „stare critică”, a adăugat ministrul.

Inițial s-a vorbit despre posibilitatea prăbușirii tribunei stadionului Alejandro Villanueva, dar această ipoteză a fost infirmată de club și de pompieri.

Deplângând moartea unui suporter, clubul Alianza Lima a precizat pe X că aceasta nu s-a produs din cauza „prăbușirii zidurilor sau a defectelor structurale ale arenei sportive”.

Un responsabil al pompierilor a declarat, de asemenea, presei că „structura tribunei sudice părea să fie în stare bună” și că nu existau „nici ziduri prăbușite, nici elemente căzute” pe teren.

Meciul de derby dintre Alianza Lima și clubul Universitario, care se va desfășura într-un alt stadion din Lima, a fost menținut pentru sâmbătă, ora 20:00, ora locală, a indicat liga peruană de fotbal.