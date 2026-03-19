A devenit petrolul o „lebădă neagră”? Semnalul pe care îl transmite pe Wall Street

Piața petrolului se comportă ca și cum ar trece printr-un șoc de proporții istorice. Dar restul piețelor se comportă ca și cum nimic nu s-ar întâmpla, scrie MarketWatch.

Această divergență periculoasă, avertizează analiștii, nu poate dura mult timp – iar dacă volatilitatea continuă să crească, Wall Street ar putea scădea cu până la 20%.

În ciuda războiului cu Iranul și a creșterii prețurilor petrolului, indicele S&P 500 se mișcă ca și când nimic spectaculos nu s-ar întâmpla.

Analiștii RBC Capital Markets vorbesc despre o situație rară: un eveniment de tip „lebădă neagră” care se limitează exclusiv la piața energetică, în timp ce toate celelalte active se mișcă „normal”.

Anomalia este confirmată de datele tehnice. Petrolul înregistrează abateri standard față de medii – ceea ce indică un eveniment extrem. În schimb, acțiunile, obligațiunile, aurul și dolarul se abat foarte puțin de la nivelurile normale. Mai simplu spus: piața energiei țipă, dar restul piețelor se prefac că nu aud.

Indicele „fricii” este în creștere – piețele nu sunt

Și mai îngrijorător este faptul că indicele de volatilitate VIX a crescut vertiginos la niveluri care au însoțit istoric scăderile acțiunilor.

Din anul 2000, o creștere similară a fost înregistrată în doar 5% din cazuri. Și acțiunile aproape niciodată nu reușesc să ignore o astfel de tensiune pentru mult timp.

După cum subliniază analiștii, este extrem de rar ca piețele să „escaladeze zidul fricii” atunci când indicele VIX se mișcă atât de puternic.

De ce nu reacționează încă piețele?

Explicațiile oferite de MarketWatch, sunt trei: fie investitorii cred că criza cu Iranul se va dezescalada, fie cred că nici măcar o tensiune prelungită nu va afecta grav economia americană, sau pur și simplu au încetat să mai reacționeze la mișcările lui Donald Trump.

Niciuna dintre aceste explicații, însă, nu este considerată „sigură”.

Întrebările cruciale: durata războiului și momentul în care se va redeschide Strâmtoarea Hormuz

Cursul piețelor va depinde aproape exclusiv de doi factori: durata războiului și momentul în care se va redeschide Strâmtoarea Hormuz.

Pariurile de pe piață plasează o șansă de doar 25% de revenire la normalitate până la sfârșitul lunii aprilie – un semn că investitorii nu văd o dezescaladare rapidă. Dacă volatilitatea crește în continuare, piața s-ar putea adapta forțat la realitate. Pe calea cea mai grea.