A doua alertă cu bombă în Portul Constanţa în ultimele 24 de ore. Sediul clădirii Autorităţii Navale Române, evacuat

Un apel a anunţat, joi, că în sediul clădirii Autorităţii Navale Române a fost amplasată o bombă. Angajaţii au ieşit din clădire, iar specialiştii urmează să facă verificări, potrivit Ziua Constanța.

Manevrele de intrare și ieșire a navelor din Portul Constanța Sud și Nord au fost suspendate de la ora 12:00, scrie Digi24.ro.

În urmă cu 24 de ore alte alerte cu bombă au vizat Portul Constanţa. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că a fost vorba de o „amenințarea transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia”.

Ulterior, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu a anunțat că alertele au fost false. El a spus că pe rețeaua telefonică a Autorității Navale Române (ANR) au fost primite două apeluri care anunțau amplasarea unor bombe în Portul Constanța.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care au fost făcute apelurile de miercuri.