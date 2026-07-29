Alerta cu bombă în Portul Constanța

Portul Constanța a fost închis miercuri din cauza unei alerte cu bombe, potrivit Ziua de Constanța.

Autoritățile intervin în zona Porții 1 a Portului Constanța, în urma unei amenințări cu bombă. Personalul a fost evacuat, potrivit publicației locale, iar echipe specializate fac verificări. Digi 24 relatează că angajații au ieșit în curte.

Traficul în Portul Constanța a fost închis, inclusiv în cazul navelor, scrie Focus Press. Marinarii nu pot să iasă în larg sau să intre în terminal.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că în jurul orei 11.30 a fost primit un apel prin 112 cu un mesaj făcut cu inteligența artificială prin care se anunțau mai multe bombe în zona Terminalului de Pasageri, Dana 0.

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