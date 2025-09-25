A doua armată ca mărime din NATO face o mutare-surpriză: Unde și-a trimis o aeronavă AWACS, după incursiunile repetate ale Rusiei cu avioane și drone

Konya, Turcia - 7 februarie 2025: Aeronavă AWACS. Mai multe avioane de luptă ale forțelor aeriene din Turcia, Statele Unite, Qatar, Egipt, Ungaria, Azerbaidjan și Arabia Saudită se adună pentru un exercițiu militar cunoscut sub numele de Anatolian Eagle. FOTO: Bogac Erkan / Alamy / Profimedia

Turcia a trimis temporar un avion de avertizare și control în Lituania ca parte a măsurilor de securitate ale NATO, a anunțat joi ministerul Apărării de la Ankara, în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian de către dronele rusești, informează Reuters.

Lituania, Estonia, România, Danemarca și Polonia au anunțat că drone sau avioane de luptă rusești le-au încălcat spațiul aerian în ultimele săptămâni, aceste incursiuni determinând Alianța Nord-Atlantică să întărească apărarea în jurul flancului estic al Europei.

„În cadrul măsurilor de asigurare ale NATO, aeronava noastră AWACS (Airborne Warning and Control System, n.r.) efectuează misiuni în spațiul aerian lituanian în perioada 22-25 septembrie”, a transmis ministerul, într-un comunicat de presă.

Aeronavele AWACS sunt capabile să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine și alte obiecte pe care radarele terestre nu le detectează.

Ministerul de la Ankara nu a furnizat alte informații.

Polonia a doborât unele dintre drone, iar parlamentul Lituaniei a acordat marți forțelor armate puterea de a doborî orice aparat fără pilot (UAV) care încalcă spațiul său aerian.

Oficialii occidentali afirmă că Rusia încalcă spațiul aerian pentru a testa pregătirea și hotărârea NATO. Estonia și Polonia au solicitat alianței să inițieze consultări în temeiul articolului 4 din tratatul fondator al NATO.

Articolul 4 prevede că membrii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord se vor consulta ori de câte ori atunci când teritoriul, independența politică sau securitatea oricăruia dintre ei este amenințată.

Turcia, a doua armată ca mărime din NATO, are legături puternice cu Rusia în domenii precum energia și turismul. Ankara a condamnat invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova și a oferit Kievului sprijin militar, dar s-a abținut să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, ca parte a unei politici de echilibru care, potrivit ei, o ajută să discute cu ambele părți.