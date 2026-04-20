A fost deblocat proiectul autostrăzii Ploiești-Brașov. „După lungi negocieri, am aprobat”. Care este orizontul de timp pentru finalizare

Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic a fost deblocat, după ce timp de mai bine de un an între autoritățile de la drumuri și proiectant au apărut neînțelegeri legate de forajele geotehnice din componenta de studiu a autostrăzii.

„După lungi negocieri cu prestatorul, am reușit pe data de 16, joia trecută, să aprobăm tema geotehnică. Eram într-un blocaj cu prestatorul în ceea ce privește execuția forajelor și am ajuns la o înțelegere, am aprobat tema geotehnică”, a declarat directorul Companiei de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu, la B1 TV.

„Ei încercau să-și maximizeze cumva contractul, să le execute în zonele cele mai ușoare. Noi am impus ca aceste foraje să fie executate pe întreg aliniamentul, astfel încât să avem o informație cât mai corectă pentru a defini un studiu de fezabilitate cât mai corect, la baza căruia să putem merge mai departe cu obiectivul”, a spus Budescu.

Potrivit informațiilor HotNews, CNIR și Consitrans, compania care se ocupă de studiul de fezabilitate, au acceptat varianta de 33.000 de metri liniari de foraje, suficienți pentru etapa studiului de fezabilitate, astfel ca tema geotehnică să rămână conformă documentației și ofertei.

Când va fi gata proiectul Ploiești-Brașov ca să fie scos la licitație

Directorul CNIR spune că pentru întârzierile acumulate au fost aplicate și penalizări companiei din contract. „Dar scopul nostru nu e să ajungem la penalități, ci este să ducem contractul mai departe, să-l derulăm, astfel încât poată merge obiectivul către execuție”.

Întrebat când va fi gata studiul de fezabilitate, Budescu a spus că i-a cerut prestatorului să comunice când va intra cu forezele în teren pentru a actualiza graficul de execuție.

„Rămâne de văzut cât de repede se vor mobiliza pe partea de zonă montană. Trebuie undeva la jumătatea lui 2027, sper eu cel mai târziu, să închidem partea de (studiu de) fezabilitate”, a spus Budescu.

El precizează că la partea de analiză multicriterială de traseu în cadrul contractului costul autostrăzii, pentru toți cei circa 112 km de autostradă de la Ploiești până la Râșnov a fost estimat la circa 5,6 miliarde de euro.

„Însă, evident că valoarea finală o vom ști la finalul studiului de fezabilitate, când atunci vom avea și o estimare cât de cât mai precisă”, a spus Budescu.

Deocamdat contractul merge înainte pentru partea de Studiu de Fezabilitate, dar încă e neclar dacă va fi menținut și pentru partea de proiect tehnic.

„Va trebui o decizie și o discuție în cadrul Ministerului să vedem dacă să continuăm mai departe cu proiectul tehnic sau dacă licităm (autostrada ca un contract de) proiectare și execuție”, a spus Budescu.

Autostrada A3 Ploiești – Brașov / Sursă: CNIR

Autostrada A3 Ploiești – Brașov, fișă tehnică: