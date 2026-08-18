A fost lansat ghidul programului de 400 de milioane de lei pentru prosumatori. Ce sume vor fi alocate și cine poate aplica

Ghidul programului național de baterii pentru stocarea energiei a fost publicat în această seară, conform anunțului făcut de Ministerul Mediului.

Ministrul interimar Diana Buzoanu a declarat, marți, într-o postare pe Facebook, că „vor putea aplica pentru finanțare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite”.

Potrivit ministerului, finanțarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus, fără a depăși:

1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare;

75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

„Beneficiarul va asigura o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției”, a precizat Ministerul Mediului într-un comunicat de presă.

Criterii de eligibilitate

Proiectul de ghid stabilește că sunt eligibile toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, respectiv dețin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordate la rețea. Eligibilitatea nu va depinde de modul în care a fost finanțat sistemul fotovoltaic existent.

Ministerul Mediului a mai precizat programul va fi deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene și care îndeplinesc cerințele minime privind transparența și capacitatea de implementare.

Prin program va fi finanțată achiziția sistemelor de stocare destinate energiei electrice produse din surse regenerabile, cu o capacitate minimă de 12 kWh.

Sistemele vor trebui dimensionate în raport cu producția și nevoile reale de consum ale prosumatorilor, astfel încât energia produsă să fie utilizată cât mai eficient, iar presiunea exercitată asupra rețelei naționale să fie redusă, a mai explicat ministerul.

Bugetul programului

Ministrul interimar al Mediului a precizat că programul are un buget de 400 de milioane de lei.

„400 de milioane de lei vor fi investiți în baterii la nivel național prin fondul de mediu! Prin implementarea finală a acestui program la nivel național vom asigura stocarea a minim 400 MWh”, a declarat ea, marți, într-o postare pe Facebook.

În perioada de consultare publică, Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu vor organiza dezbateri cu prosumatorii, instalatorii, organizațiile profesionale și ceilalți beneficiari direct interesați.

„Urmează perioada de consultare în care vom organiza dezbateri publice cu actorii cheie din domeniu și apoi lansarea programului!”, a adăugat Diana Buzoianu.