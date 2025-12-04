A început procesul activistei care a inspirat un cunoscut film Netflix. Sarah Mardini riscă până la 25 de ani de închisoare în Grecia

Sarah Mardini, în prima zi a procesului său din Grecia, vineri, 4 decembrie 2025. Credit: Manolis LAGOUTARIS / AFP / Profimedia

Sarah Mardini, activista care a inspirat un film de succes de pe Netflix, a fost trimisă în judecată în Grecia, într-un dosar în care sunt vizate alte 23 de persoane, și este acuzată inclusiv de trafic de migranți. Procesul a început joi, potrivit AFP.

Filmul „The Swimmers” (2022) a fost inspirat de momentele trăite de Sarah Mardini și sora ei, Yushra, una dintre cei 10 sportivi care au concurat la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 în Echipa Refugiaților.

Cele două siriene, foste înotătoare de performanță, au devenit cunoscute lumii întregi în 2015, când au salvat 18 refugiați de pe o barcă defectă, într-o traversare a Mării Egee din Turcia spre Grecia, potrivit Agenției pentru refugiați a ONU.

Ulterior, Sarah s-a stabilit la Berlin.

Sarah Mardini a stat trei luni în închisoare în 2018

În 2018, ea a făcut parte din grupul de activiști voluntari din organizația neguvernamentală ERCI care încercau să îi ajute pe migranți să ajungă din Turcia pe insula elenă Lesbos. La acea vreme a fost arestată și a stat trei luni într-o închisoare din Grecia.

Pentru acele acțiuni, Sarah Mardini se confruntă acum cu acuzații de „participare la o organizație criminală” și „facilitare ilegală a intrării în Grecia a cetățenilor străini din țări terțe”.

Activiștii riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare.

În 2023, au fost achitați într-un alt dosar, pentru acuzații referitoare la activitatea lor umanitară, inclusiv pentru „spionaj”.

Grupul ERCI și-a încetat activitatea, dar Human Rights Watch a transmis un comunicat în care critică autoritățile judiciare pentru „hărțuirea” salvatorilor.

„Acest caz este un exemplu izbitor al unei tendințe îngrijorătoare în Europa de a penaliza solidaritatea față de migranți”, a declarat organizația.

Este de așteptat ca procesul să dureze câteva zile.