A început procesul bărbatului acuzat că a intrat intenționat cu mașina în târgul de Crăciun din Magdeburg. Șase oameni au murit și peste 300 au fost răniți

Taleb al-Abdulmohsen, un bărbat în vârstă de 51 de ani, psihiatru originar din Arabia Saudită, a fost trimis în judecată în orașul Magdeburg, din estul Germaniei, fiind acuzat că a ucis șase persoane și a încercat să ucidă alte câteva sute, după ce a intrat intenționat cu SUV-ul său într-un târg de Crăciun aglomerat, în decembrie anul trecut, notează The Guardian.

Într-un rechizitoriu amplu, citit pe parcursul mai multor ore, procurorul-șef Matthias Böttcher a declarat că inculpatul a acționat „cu intenția de a ucide un număr nedeterminat de persoane”, când, pe 20 decembrie 2024, „a condus deliberat mașina sa de 2 tone și 340 de cai putere peste un grup numeros de pietoni”.

Pe durata procesului, el va fi ținut într-o boxă de sticlă antiglonț.

Potrivit procurorului Matthias Böttcher, atacul a fost „planificat cu atenție” și s-a desfășurat între orele 19:02 și 19:04, majoritatea victimelor pierzându-și viața în doar câteva secunde.

Un băiat de nouă ani și cinci femei cu vârste între 45 și 75 de ani au fost uciși. Alte 338 de persoane au fost rănite, dintre care 31 au suferit răni „care le-au schimbat viața”, potrivit acuzației.

Abdulmohsen este descris ca un critic al islamului și simpatizant al ideilor de extremă dreapta și al teoriilor conspirației radicale, fiind motivat, potrivit anchetatorilor, de „resentimente personale” și de un sentiment de „nedreptate” după un litigiu juridic.

Potrivit procurorilor, retorica extremistă a inculpatului și istoricul de amenințări violente, inclusiv pe rețelele sociale, au ridicat semne de întrebare privind acțiunile autorităților. Serviciile de securitate germane sunt acuzate că ar fi putut preveni atacul dacă ar fi intervenit mai ferm. Autoritățile saudite îi avertizaseră deja pe omologii lor germani, în 2024, cu privire la amenințări specifice lansate de acesta.

Anchetatorii au mai ridicat întrebări legate de modul în care Abdulmohsen a reușit să depășească barierele instalate în jurul târgului de Crăciun, măsuri introduse după atacul terorist comis în 2016 la un târg din Berlin.

Deși sistemul juridic german nu prevede o declarație formală de vinovăție, inculpatul le-a spus judecătorilor că intenționează să răspundă acuzațiilor „timp de ore, poate chiar zile”, potrivit relatărilor agențiilor prezente în sală.

Abdulmohsen, refugiat în Germania din 2006 și psihiatru din 2020, riscă închisoarea pe viață dacă va fi condamnat.

Atacul a fost unul dintre mai multe incidente grave comise de cetățeni străini, care au amplificat dezbaterea privind imigrația în Germania înaintea alegerilor generale din februarie și au contribuit la creșterea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Tema imigrației este așteptată să domine din nou alegerile regionale din septembrie anul viitor, în landul Saxonia-Anhalt, unde se află Magdeburgul și unde AfD este cotat cu rezultate bune.